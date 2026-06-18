"Estaba mal escrito...": la hipótesis de Luis Ventura sobre la fake news que dieron en Luzu TV

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La dura crítica de Luis Ventura al rol de Flor Peña como comunicadora y una hipótesis

El punto más álgido del descargo de Ventura estuvo dirigido a la faceta conductora de Florencia Peña. El periodista diferenció de manera tajante el oficio de la actuación de las demandas técnicas y éticas que requiere el ejercicio del periodismo de información.

"Alguien que ha transitado más de 50 años en el periodismo, nos llama la atención que el libro que le hayan escrito a esta actriz haya venido mal escrito y leyó sin pensar lo que estaba diciendo", argumentó el veterano comunicador de forma categórica.

Para finalizar, Ventura lanzó una fuerte sentencia sobre las limitaciones de quienes se ponen al frente de un micrófono sin formación periodística.

"Acostumbrados a actuar sobre un libreto, sobre un texto, cuando tenés que lucubrar información, noticias, chequear, investigar, profundizar... eso no te sale porque no lo sabés hacer", concluyó de manera tajante, sumando más leña al fuego en el debate sobre los límites y las responsabilidades del streaming actual.