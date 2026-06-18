"Estaba mal escrito...": la hipótesis de Luis Ventura sobre la fake news que dieron en Luzu TV
El histórico periodista de espectáculos destrozó el modelo de los canales de streaming tras la difusión de la noticia falsa sobre el padre de Messi.
La profunda crisisque atraviesa Luzu TV tras la desvinculación de su equipo de producción y de Florencia Peña sigue cosechando durísimas reacciones por parte del periodismo tradicional. Esta vez, quien alzó la voz con un análisis implacable fue Luis Ventura, y una versión hasta ahora inédita de lo sucedido.
Con más de cinco décadas de trayectoria en los medios gráficos, radiales y televisivos, el presidente de APTRA no tuvo piedad a la hora de evaluar las falencias estructurales que, según su visión, quedaron expuestas en el canal de streaming.
Fiel a su estilo punzante, Ventura cuestionó la sorpresa generalizada que provocó el grosero error informativo y puso el foco en la ausencia de rigurosidad que impera en las nuevas plataformas digitales.
Luis Ventura lapidó a Luzu TV por la fake news sobre Messi
Para el periodista, el episodio no representa un hecho aislado, sino la consecuencia lógica de un formato que carece de controles editoriales estrictos y de directivas claras en el día a día. "Lo que yo me pregunto es lo siguiente: ¿están sorprendidos por lo que pasó? Estamos hablando de un medio que no se abreva de profesionales, que tiene una libertad plena para decir, insultar, pintar, ridiculizar, hostigar y que no se chequea", disparó Ventura sin filtros.
Asimismo, apuntó directamente contra la cúpula de la productora y la gestión de la crisis por parte de sus cabezas visibles. "No hay direcciones específicas, los directores están de viaje, no hacen presencia. Cuando dan un comunicado, dan un comunicado como 'renuncio', ponen la culpa afuera y no adentro. Esto no es la primera vez que pasa", lamentó.
La dura crítica de Luis Ventura al rol de Flor Peña como comunicadora y una hipótesis
El punto más álgido del descargo de Ventura estuvo dirigido a la faceta conductora de Florencia Peña. El periodista diferenció de manera tajante el oficio de la actuación de las demandas técnicas y éticas que requiere el ejercicio del periodismo de información.
"Alguien que ha transitado más de 50 años en el periodismo, nos llama la atención que el libro que le hayan escrito a esta actriz haya venido mal escrito y leyó sin pensar lo que estaba diciendo", argumentó el veterano comunicador de forma categórica.
Para finalizar, Ventura lanzó una fuerte sentencia sobre las limitaciones de quienes se ponen al frente de un micrófono sin formación periodística.
"Acostumbrados a actuar sobre un libreto, sobre un texto, cuando tenés que lucubrar información, noticias, chequear, investigar, profundizar... eso no te sale porque no lo sabés hacer", concluyó de manera tajante, sumando más leña al fuego en el debate sobre los límites y las responsabilidades del streaming actual.
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