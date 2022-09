La tremenda pelea de Estefi Berardi con Fernanda Iglesias

“Le puse porque Fernanda Iglesias dijo que le hubiera dado vergüenza, que yo le digo que a mí me daría más vergüenza pegarle a una compañera más que equivocarme. Me daría vergüenza robar, estafar, pegarle a un compañero. No me da vergüenza equivocarme. Para nada”, insistió todavía molesta Berardi con su compañera de panel.

Estefi adelantó sobre Iglesias que “ella me mandó justo un mensaje que no terminé de leer, ahora cuando termine el programa le voy a responder”.

“Hola, no me gusta llevarme mal con mis compañeros de trabajo. Lo que yo te dije es lo que me pasaría a mí. Vos sos otra persona claramente y es cierto que tuve momentos difíciles en mi vida que por suerte salí adelante. Lamento si te sentiste mal por mis opiniones. Te mando un beso y después nos vemos”, leyó Berardi el mensaje privado que le mandó Fernanda.

Carmen Barbieri le reclamó a las panelistas sobre la pelea que “si fue al aire lo que te dijo, que lo diga al aire también las disculpas. Si fue en privado, disculpas en privado. Si fue al aire, que sea al aire”.

“A mí me pareció que te dieron de más”, consoló Pampito a su compañera. La conductora estuvo de acuerdo en que “te quisieron golpear, con la palabra, claro”. “Que me dedicaran tanto tiempo a mí es que por suerte genero algo. Pero es no generar nada”, se consoló sola Berardi.

La panelista insistió en que “algunas personas les frustra un poco mi lugar. Pampito no me dice todo el tiempo que es periodista porque es algo que se ve, no necesita predicarlo. Cuando se dice tanto es que molesta haber llegado solo al mismo lugar que yo”. “Ángel me peleó un montón, pero me vino a felicitar cuando terminó el programa”, cerró Estefi.