Evangelina Anderson manifestó su pesar por la muerte de su amiga: "Duele el alma"
A través de sus redes sociales, la modelo compartió una carta sobre su dolor tras perder a una de sus mejores amigas. Los detalles.
Evangelina Anderson atraviesa una jornada teñida por el dolor y la tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Estela, una de sus grandes e inseparables amigas. La reconocida modelo y participante de "MasterChef Celebrity" utilizó sus historias de Instagram para expresar el tremendo impacto que le produjo la noticia, compartiendo postales compartidas y emotivos textos redactados desde la ciudad de Manchester, donde residía la mujer junto a su entorno familiar.
La novedad se dio a conocer a partir de las publicaciones que la propia figura televisiva subió a sus redes sociales, dejando de lado sus contenidos habituales para brindarle un sentido homenaje. En las imágenes se puede apreciar a ambas sonrientes y abrazadas en diversos momentos compartidos, utilizando además como cortina musical de fondo el tema “Always”, de la banda Bon Jovi, para ambientar su doloroso adiós.
En una de las primeras postales compartidas, se observa a la conductora luciendo una indumentaria negra con el cabello recogido junto a su allegada, quien vestía una remera blanca y una gorra clara. Acompañando esa imagen cargada de complicidad, la mediática enalteció la personalidad de la fallecida señalando: “Eras demasiado para este plano, ami. Tu luz, tu sonrisa y tu forma de vivir van a quedarse para siempre en quienes tuvimos la suerte de conocerte”.
Asimismo, la modelo apeló a su archivo personal para rescatar una foto publicada originalmente en el año 2019, época en la cual festejaba que su entrañable compañera había logrado superar el cáncer por segunda ocasión. Al reencontrarse con esa estampa, Anderson decidió sumarle las profundas reflexiones y enseñanzas de vida que le había legado en aquel entonces: “Valoren mucho la salud. ¡Nuestra vida es muy corta, vivamos el ahora! No nos olvidemos de los demás, de quienes necesitan una mano. Disfrutemos del calor del sol, de la sonrisa inocente de nuestros hijos, sobrinos... de las carcajadas de nuestros amigos y de los abrazos sinceros”.
Distanciada del plano presencial pero aferrada al recuerdo imborrable de las vivencias compartidas, la figura del espectáculo resumió la amargura que le provoca la partida física mediante una sentencia desgarradora: “Hoy duele el alma, cuesta entender y aceptar que ya no estás físicamente, pero hay personas que son eternas, y vos sos una de ellas”.
Para dar por concluido su afectuoso tributo en las plataformas digitales, Evangelina Anderson cerró sus publicaciones manifestando sus mejores deseos para el descanso eterno de su ser querido: “Ojalá el cielo te abrace tan fuerte como nosotros hubiéramos querido seguir abrazándote acá. Descansá en paz, mi ami de mi corazón”.
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