Evangelina Anderson manifestó su pesar por la muerte de su amiga: "Duele el alma"

Asimismo, la modelo apeló a su archivo personal para rescatar una foto publicada originalmente en el año 2019, época en la cual festejaba que su entrañable compañera había logrado superar el cáncer por segunda ocasión. Al reencontrarse con esa estampa, Anderson decidió sumarle las profundas reflexiones y enseñanzas de vida que le había legado en aquel entonces: “Valoren mucho la salud. ¡Nuestra vida es muy corta, vivamos el ahora! No nos olvidemos de los demás, de quienes necesitan una mano. Disfrutemos del calor del sol, de la sonrisa inocente de nuestros hijos, sobrinos... de las carcajadas de nuestros amigos y de los abrazos sinceros”.