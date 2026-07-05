Evangelina Anderson mostró el especial ritual que incorporó en Marbella y sorprendió a sus seguidores

Aunque suele compartir distintos momentos de su vida cotidiana en Marbella, esta vez la modelo dejó de lado las postales familiares para mostrar una faceta más espiritual, enfocada en el bienestar personal y la conexión consigo misma.

La publicación se completó con una postal frente al mar, en la que se la vio relajada y disfrutando del paisaje. Así, Evangelina volvió a mostrar una faceta más íntima de su presente en España, donde combina el tiempo en familia con actividades orientadas al equilibrio emocional y el bienestar.