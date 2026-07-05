Evangelina Anderson mostró el especial ritual que incorporó en Marbella y sorprendió a sus seguidores
Entre tecnología, relajación y espiritualidad, la modelo dejó ver cómo disfruta de sus días en la costa española.
Evangelina Anderson atraviesa un verano diferente en Marbella, donde decidió bajar el ritmo y aprovechar el tiempo para dedicarse al descanso, el contacto con la naturaleza y el bienestar personal. Instalada en la ciudad española junto a sus hijas Lola y Emma, la modelo comparte con frecuencia distintos momentos de su rutina a través de las redes sociales.
En las últimas horas, llamó la atención con una actividad poco habitual que realizó a orillas del Mediterráneo. La propuesta incluyó una sesión de meditación al aire libre, en la que también participó su amiga Majo Martino, panelista de Sálvese quien pueda, quien la acompañó durante la experiencia.
Una mañana de conexión y bienestar
La jornada comenzó bien temprano, cuando ambas se instalaron sobre la arena para realizar una práctica que combinó elementos tecnológicos con ejercicios de relajación. Anderson utilizó una manta de luz roja, auriculares y un antifaz para aislarse del entorno y concentrarse por completo en el momento.
Mientras seguía la sesión, también llevó un cuaderno para registrar sus sensaciones. Al compartir una imagen en sus historias de Instagram, resumió la experiencia con una breve frase en inglés: "Amazing meditation experience".
Más tarde, la modelo mostró una de las páginas en las que había escrito sus pensamientos tras la práctica. Allí dejó un mensaje cargado de gratitud que reflejó el estado de ánimo con el que terminó la actividad: "Gracias Dios por absolutamente todo".
Aunque suele compartir distintos momentos de su vida cotidiana en Marbella, esta vez la modelo dejó de lado las postales familiares para mostrar una faceta más espiritual, enfocada en el bienestar personal y la conexión consigo misma.
La publicación se completó con una postal frente al mar, en la que se la vio relajada y disfrutando del paisaje. Así, Evangelina volvió a mostrar una faceta más íntima de su presente en España, donde combina el tiempo en familia con actividades orientadas al equilibrio emocional y el bienestar.
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