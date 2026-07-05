Valentina Bassi habló del difícil presente que atraviesa junto a su hijo: "La estamos pasando espantoso"

A partir de esa experiencia, Bassi decidió involucrarse activamente en la difusión de los beneficios del cannabis con fines terapéuticos. Junto a organizaciones como Mamá Cultiva, impulsó el debate sobre la necesidad de contar con una legislación que garantizara el acceso al tratamiento y protegiera a las familias que recurrían al autocultivo por razones médicas.

Con el paso de los años, la actriz se consolidó como una de las voces más visibles en esa causa, utilizando su historia personal para contribuir a derribar prejuicios y acompañar el proceso que terminó con la regulación del autocultivo para uso medicinal en Argentina.