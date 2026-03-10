Exempleada de Wanda Nara asegura haber sufrido un accidente laboral: la millonaria indemnización que reclama
Daiana Descatelli contó que no tenía ART, firmaron un acuerdo económico que nunca se cumplió y la situación sigue sin resolverse.
Una nueva polémica involucra a Wanda Nara luego de que una exempleada decidiera hacer público un conflicto laboral que mantiene con ella. Se trata de Daiana Descatelli, quien aseguró haber sufrido un accidente mientras trabajaba para la mediática y actualmente reclama una indemnización millonaria.
La mujer relató su versión de los hechos en el programa A la Tarde, que se emite por América TV. Allí explicó que el episodio ocurrió mientras realizaba tareas habituales en el domicilio de la empresaria. “Estaba trabajando como siempre y me caí por la escalera; me lastimé. Fueron dos o tres escalones, pero me lastimé el tobillo. Wanda llamó a la ambulancia, pero no me pudieron llevar porque no tenía la ART”, denunció en el ciclo.
Según su relato, tras el accidente debió buscar por sus propios medios atención médica. “Pedí a un remisero conocido que me fuera a buscar y me llevara al médico. Estaban las dos (ella y su Nora Colosimo). Pagaron los gastos, pero nada más. Con ella hicimos un acuerdo económico que nunca pagó”, afirmó, en referencia a la reacción que habrían tenido la empresaria y su madre.
Durante el programa, el periodista Santiago Sposato detalló que, de acuerdo con la información que manejan, Nara y su exempleada habrían firmado un acuerdo en abril de 2025 para el pago de 15 millones de pesos, suma que debía abonarse, como máximo, en mayo de ese mismo año. Sin embargo, el dinero nunca habría sido entregado.
En el mismo debate televisivo, una abogada invitada explicó que, de confirmarse el incumplimiento, la conductora podría enfrentar consecuencias legales. Incluso se mencionó la posibilidad de un embargo, aunque esa medida ya había sido mencionada meses atrás y hasta el momento no se concretó.
La situación judicial, según explicó Descatelli, continúa sin avances desde hace varios meses. “No puedo llamarla a Wanda porque me pueden acusar de acoso”, expresó la mujer al referirse a la dificultad para contactarse con la empresaria. Además agregó: “Desde diciembre que no hay novedades de la causa, no llega la carta de notificación”.
Por último, la exempleada contó que en una ocasión intentó comunicarse directamente con Nara para reclamar el pago acordado. “Una vez le escribí y ella me dijo que le pagó a la agencia”, relató. Frente a ese planteo, la abogada presente en el programa remarcó: “Habiéndose presentado Wanda a una audiencia, el desconocimiento ya no existe. La realidad es que hay una firma y un incumplimiento”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario