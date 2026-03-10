Exempleada de Wanda Nara asegura haber sufrido un accidente laboral: la millonaria indemnización que reclama

La situación judicial, según explicó Descatelli, continúa sin avances desde hace varios meses. “No puedo llamarla a Wanda porque me pueden acusar de acoso”, expresó la mujer al referirse a la dificultad para contactarse con la empresaria. Además agregó: “Desde diciembre que no hay novedades de la causa, no llega la carta de notificación”.

Por último, la exempleada contó que en una ocasión intentó comunicarse directamente con Nara para reclamar el pago acordado. “Una vez le escribí y ella me dijo que le pagó a la agencia”, relató. Frente a ese planteo, la abogada presente en el programa remarcó: “Habiéndose presentado Wanda a una audiencia, el desconocimiento ya no existe. La realidad es que hay una firma y un incumplimiento”.