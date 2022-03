Cómo recibió Fabián Gianola la noticia del procesamiento por abuso sexual

“Me acaba de llamar uno de los abogados de Gianola, Garcete Suárez, para decirme que los medios solo hablan del procesamiento del actor pero no dicen que dentro de ese acta también se indica que se dictó la falta de mérito por Meneses, aunque sigue su curso la causa de Aguirre”, explicó el periodista Juan Etchegoyen. Siguiendo con su relato, añadió: “La queja es un poco para los medios, de por qué se habla de esto solamente cuando hay otras noticias para contar. Esto no le quita complicación al cuadro judicial de Gianola. Ellos están convencidos que lo de Aguirre no prosperará y será sobreseído en los próximos días”.