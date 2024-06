El enojo en vivo de Fabiana Cantilo con La Peña de Morfi: "No sé por qué..."

Todo se desató en el momento en el que la artista iba a cantar y le cortaron el micrófono, esto terminó en una tensa situación y generando la molestia de Fabiana. “Me cortaron”, repitió mientras tocaba el micrófono. “Estás”, le advirtieron. Y ella retrucó: “Bueno, pero acá no está”. “No sé por qué me lo cortan”, reclamó molesta.