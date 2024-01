Murió Adan Canto, protagonista de "Narcos" y "X-Men"

Su más reciente trabajo en la industria del cine y la televisión fue en la serie The Cleaning Lady, de Fox, en donde tenía el papel protagónico durante las primeras dos temporadas. Lamentablemente, Canto no pudo unirse a las grabaciones de la tercera temporada.

Quién era Adan Canto

Nació en Ciudad Acuña, Coahuila, el 5 de diciembre de 1981, pero vivió durante su infancia en Texas, EEUU. En su adolescencia se mudó a la Ciudad de México para buscar una carrera en la música. Sus primeros pasos en la industria del entretenimiento los dio en comerciales y programas de televisión.

Su salto a la fama internacional lo dio en el año 2013 cuando se unió al reparto de la serie dramática, también producida por Fox, The Following, donde interpretó al personaje Paul Torres. The Following cuenta la historia de un exagente del FBI inmerso en una red de asesinos en serie.

Otro papel que es recordado principalmente por los entusiastas de las películas basadas en cómics es el que interpretó en el filme X Men: Days of future past, interpretando Sunspot. Del mismo modo, formó parte de la serie Narcos de Netflix, dándole vida a un político de nombre Rodrigo Lara Bonilla.

También trabajo junto a la actriz Martha Higareda, en la famosa película mexicana Te presento a Laura. Santiago del otro lado, Sin memoria, Amar no es querer, Al Ras y Casi Treinta son otras cintas de habla hispana en las que participó.

En el cine, Adan Canto también actuó en cintas como 2 Hearts, filme dirigido por Halle Berry donde compartió pantalla con uno de los actores más famosos del momento: Jacob Elordi.

Desde Warner Bros y Fox dedicaron unas sentidas palabras para despedirlo: “Estamos desconsolados al enterarnos del fallecimiento de Adan Canto”.

Y siguieron: “Un actor maravilloso y querido amigo, tuvimos el honor de tenerlo como parte de las familias de Warner Bros. Television y Fox Entertainment desde su debut en Estados Unidos en ‘The Following’ hace más de una década”.

“Más recientemente, iluminó la pantalla en ‘La señora de la limpieza’ con una actuación poderosa que mostró su arte, alcance, profundidad y vulnerabilidad. Esta es una pérdida insondable y lamentamos junto con su esposa Stephanie, sus hijos y sus seres queridos. Extrañaremos muchísimo a Adan”, completaron.