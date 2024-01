Murió David Soul, el rubio de "Starsky y Hutch"

Y agregó: "Compartió muchos regalos extraordinarios con el mundo como actor, cantante, narrador de historias, artista creativo y querido amigo".

"Su sonrisa, risa y pasión por la vida será recordada por todas las vidas que tocó", concluye el comunicado difundido por Snell.

Soul compartió protagonismo en la famosa serie de con Paul Michael Glaser. Starsky y Hutch, creada por el productor de televisión William Blinn, se emitió semanalmente en la cadena estadounidense ABC entre 1975 y 1979. Los protagonistas, uno rubio y otro morocho, eran parte de la policía secreta y entre peleas y persecuciones en el coche rojo de Starsky, luchaban contra los delincuentes de una ciudad californiana.

También hizo papeles en el teatro inglés, donde vivió muchos años. Interpretó al presentador titular en el musical "Jerry Springer - The Opera" en el West End de Londres.

También llegó a las listas de éxitos musicales con el sencillo "Don't Give Up on Us". Tanto él como su antiguo Glaser hicieron cameos en la versión cinematográfica de "Starsky & Hutch" en 2004, protagonizada por Ben Stiller (Starsky) y Owen Wilson (Hutch).