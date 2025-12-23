Famosos y sus hijos dijeron presente en la avant-premiere de "Era Cretácica 2"
Celebridades e influencers disfrutaron de una experiencia jurásica pensada para toda la familia, con dinosaurios, juegos y actividades interactivas.
Con la llegada de las vacaciones de verano, muchas figuras del espectáculo comienzan a elegir propuestas recreativas para compartir con sus hijos. En ese contexto, varias celebridades participaron de la Avant Premiere de “Era Cretácica 2”, una exhibición que invita a realizar un verdadero viaje en el tiempo a través del mundo de los dinosaurios.
El evento reunió a famosos y creadores de contenido que recorrieron la muestra junto a los más chicos, quienes pudieron interactuar con dinosaurios de distintos tamaños, disfrutar de efectos especiales y convertirse en paleontólogos por un día. Uno de los momentos más celebrados fue el encuentro con Veloci, el velociraptor que se convirtió en la mascota oficial de la expo y uno de los grandes atractivos del recorrido.
Entre los presentes se destacaron Barbie Vélez, quien asistió junto a su marido y su hijo, además de Sabrina Ravelli, Agostina Scioli, Locho Loccisano, Flor Otero, Claudia Salto, Paula Galloni, Gabriel Alfaro, Diego Schiro y Juliet Czupiak, entre otras celebrities e influencers. La cita tuvo lugar en un reconocido shopping de zona norte, que se transformó por una noche en un escenario prehistórico.
“Era Cretácica 2” propone una experiencia inmersiva para todas las edades, con una exhibición de dinosaurios a escala, un laboratorio de experimentos científicos y una plaza de juegos especialmente diseñada para los más pequeños, donde pueden subirse a los dinos y explorar el espacio de forma lúdica y educativa.
La muestra estará abierta durante todo el verano, de 12 a 20 horas, en Paraná 3745, Martínez (Unicenter), y se perfila como uno de los planes familiares más elegidos de la temporada. Más información puede encontrarse en @eracretacica, la cuenta oficial del evento.
