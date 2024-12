Fátima Florez, irónica sobre la posibilidad de ir al programa de Yuyito González

Sobre su relación con el Mandatario, consideró que “la verdad que nos divertimos mucho, la hemos pasado muy bien en el pasado, yo no voy a hablar nunca de mis ex, soy respetuosa de la pareja, de la intimidad, siempre me voy a manejar con respeto. Ahora estoy disfrutando de la soltería como Shakira. La primera vez en mi vida que pienso en mí, que me priorizo”.

Además, aclaró que no hay rencores con su ex pareja, a lo que señaló: “De mi parte va a encontrar una amiga, una oreja, una compañera, no quiero cosas que no son, y lo que diga está todo bien, cada uno puede decir lo que quiera”.

Revelaron dónde seguirá el programa de Yuyito González en 2025

La conductora Amalia "Yuyito" González se quedaría sin programa en Ciudad Magazine de cara al 2025, algo que tomó a todos por sorpresa luego de confirmarse su relación amorosa con el presidente Javier Milei.

Según informaron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en el programa televisivo El run run del espectáculo, el programa de la novia de Milei llega hasta diciembre. "Por el momento no tiene contrato en la pantalla. Hay una oferta por parte de la TV Pública para que haga un programa similar a lo que está haciendo", dijeron.

En diálogo con el portal PrimiciasYa, Yuyito González fue consultada por esta situación y habló sobre quién la reemplazará. "Terminamos a fines de diciembre y volvemos en marzo. No lo sé quién nos reemplazará, tienen que preguntarle mejor al canal, yo solo sé de lo mío", respondió de forma contundente.

De esta manera, la conductora y pareja de Milei anticipó que es verdad que se despedirá de la televisión en diciembre, aunque hizo énfasis en que volverá en marzo de 2025. Pero, sus palabras con el mencionado portal no hicieron referencia a su canal actual, por lo que no debería sorprender a nadie verla en la TV Pública.

Sin embargo Juan Etchegoyen reveló en las últimas horas que habló con una fuente del canal y le aseguró que el programa se baja solo por el verano. "Paramos varios programas siempre en Ciudad Magazine. Paramos La Jaula de la Moda y paramos Empezar el Día. Vuelven en marzo / comienzo de abril”, le habría dicho la fuente al periodista.

Y concluyó: “Esa es la pura verdad del tema Yuyito que a mi me dicen que seguirá con su gran equipo y quizás alguna que otra incorporación”.

Dónde seguirá el programa de Yuyito González en 2025

yuyito gonzalez