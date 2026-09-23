Chiki Toonz llega a la Argentina con su segunda generación: "Es súper emocionante enseñarles a los niños"

“Es súper emocionante como saber que tantas personas han aprendido algo con nosotros”, expresaron. Además, resaltaron la relación que construyeron dentro del grupo y la alegría de poder enseñarles cosas nuevas a los niños.

El especial vínculo de Chiki Toonz con los chicos

La popularidad del proyecto también les permitió vivir experiencias que hasta hace poco resultaban impensadas para ellos: ser reconocidos por otros niños y encontrarse personalmente con quienes los siguen a través de las pantallas.

Uno de los integrantes recordó una situación que vivió durante un reciente viaje a España para grabar una colaboración con Pica Pica. Allí, una niña se acercó muy emocionada y le entregó una carta en la que le decía: “Te amo, te amo, cuando vuelvas necesito que vengas a mi casa, quiero jugar contigo”.

Para ellos, una de las particularidades de trabajar para un público infantil es justamente la espontaneidad con la que los chicos expresan lo que sienten.

“Los niños son muy buenos, son demasiado buenos. O sea, te dicen la primera impresión que tuvieron, si les gustó, te dicen si les gustó y si no, pues no. Pero eso es muy bonito, hablar con gente sincera”, señalaron.

Incluso revelaron que una de las preguntas que suelen escuchar cuando un pequeño los reconoce es “¿quieres ser mi amigo?”. Para los integrantes, ese encuentro resulta especial porque pasan de aparecer en la televisión o en una pantalla a encontrarse frente a frente con quienes consumen sus contenidos.

Cómo será “Más Allá del Arcoíris”, el show de Chiki Toonz en Argentina

En esta oportunidad, Chiki Blue (Leonardo Gonzales), Chiki Pink (Cayetana Guzmán), Chiki Yellow (Nicole Chávez), Chiki Purple (Naima Luna) y Chiki Orange (Amil Mikati), acompañados por los Tooniez, tendrán una importante misión: descubrir qué ocurrió en Chiki Town después de que todos sus colores desaparecieran.

Para recuperarlos necesitarán de la participación de los chicos presentes en el teatro, que con sus voces, energía y ayuda serán parte de la historia para conseguir que la música, la alegría y el color regresen a ese universo.

“Más Allá del Arcoíris” combinará música en vivo, coreografías, personajes e interacción con el público, además de abordar distintos mensajes destinados a los más pequeños.

Uno de los ejes centrales será el trabajo en equipo. “Los niños van a aprender a trabajar en equipo”, adelantaron los protagonistas sobre la enseñanza que atraviesa la historia. Además, explicaron que las canciones elegidas abordan temas como los animales, los colores y las letras.

Al momento de definir qué significa Chiki Toonz para ellos, aparecieron dos palabras que resumen el espíritu que buscan transmitir: “amistad” y “compañerismo”.

Los chicos explicaron que el vínculo no se limita a las grabaciones o los espectáculos, sino que también se refleja durante los ensayos, cuando permanecen atentos a lo que necesitan sus compañeros y buscan ayudarse entre todos.

La expectativa de la segunda generación por llegar a Argentina

La presentación en Buenos Aires también genera una gran expectativa entre los protagonistas. Amil ya visitó varias veces el país porque su papá es argentino y tiene parte de su familia acá, aunque esta será una experiencia diferente porque llegará para presentarse sobre un escenario.

“Es muy emocionante ir a hacer un show porque me han contado que el público argentino es hermoso”, aseguró.

Para Naima, en cambio, será su primera visita al país. La joven contó cómo imagina el encuentro con los espectadores locales: “Creo que se sabe que el público argentino es demasiado feliz, es animado”.

Además del espectáculo, la gastronomía también apareció en la charla. Mientras Naima aseguró que quiere dejarse sorprender por la comida argentina, su compañero no dudó al recomendarle uno de sus platos preferidos: “El asado argentino es una locura”.

Chiki Toonz, un fenómeno infantil que sigue creciendo

La llegada a Buenos Aires se produce en medio de la expansión internacional de Chiki Toonz. En apenas cuatro años, su canal de YouTube superó los 9,4 millones de suscriptores y el proyecto ya cuenta con 22 discos publicados.

Su universo musical reúne canciones infantiles tradicionales, grandes éxitos en español, producciones en inglés y temas propios. Entre sus proyectos especiales se encuentra “Raíces”, su primer álbum concepto, con el que homenajean a distintos países de Latinoamérica a través de sus canciones tradicionales.

A lo largo de su trayectoria también realizaron colaboraciones con referentes del entretenimiento infantil y la música como Diego Topa, Dúo Tiempo de Sol, Lara Campos, Meñiques de la Casa, Pica Pica y La Vaca Lola, entre otros.

Con canciones y contenidos que combinan entretenimiento, música, imaginación y aprendizaje, el proyecto logró construir una comunidad que actualmente se extiende por Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia.

Los grandes sueños de los integrantes de Chiki Toonz

Aunque actualmente disfrutan de esta etapa como integrantes de Chiki Toonz, durante la entrevista exclusiva con minutouno.com también se animaron a contar cuáles son algunos de los sueños que esperan cumplir en el futuro.

Amil sorprendió y manifestó: "Un deseo muy fuerte que tengo debería ser una colaboración con Luis Miguel”.

Naima, por su parte, expresó su deseo de continuar vinculada a la actuación: “Me gustaría hacer una película así que sea como reconocida, que salga en plataformas distintas. Creo que me parece algo increíble”.

Mientras sueñan con todo lo que puede venir, el objetivo inmediato está puesto en su encuentro con las familias argentinas. Desde el proyecto adelantaron que renovaron las pantallas y prepararon un espectáculo cargado de color y aprendizaje para esta nueva visita.

“Más Allá del Arcoíris” se presentará el sábado 3 de octubre de 2026, a las 12, en el Teatro Broadway, ubicado en Avenida Corrientes 1155, CABA. Las entradas se encuentran a la venta a través de Plateanet.