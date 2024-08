Fátima Florez habló por primera vez de Javier Milei tras su separación

milei fatima

"¿Convivir con pareja Milei, actuación y todo lo que viviste, se te hizo complejo?", le preguntó el periodista. Ante esto y con visible incomodidad, Fátima respondió: "No, para nada". De todas maneras, el conductor continuó indagando y consultó: "¿Lo tomaste como algo natural?". "Si, como todo lo que me va pasando en la vida", dijo la humorista.

fatima florez

Luego de esto, agregó: "Fue natural, estuve super tranquila. Yo siempre continué con mi carrera normalmente, no me cambió en absolutamente nada". Esta respuesta generó más dudas aún en el conductor: "¿Y no tuviste una super exposición?". Pero, Fátima fue tajante ante la pregunta y cerró: "No lo sé, porque yo hace muchos años estoy expuesta. Entonces para mi no es algo nuevo, por lo tanto, lo tomo así naturalmente".

Hay que destacar que la relación entre Milei y Fátima habría comenzado cuando él todavía estaba en plena campaña. Pero, no fue hasta que él ganó la presidencia que se separaron. Las razones, por el momento, continúan siendo desconocidas.