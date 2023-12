La imitación de Fátima Florez a Javier Milei en Mar del Plata

“¡Viva la libertad carajo!”, vitoreó la artista tres veces mientras el público la acompañaba con su respuesta: “¡Viva!”. “Después decían que no podía ser presidente… Ok”, lanzó Fátima, intentando imitar la voz de Milei.

Sobre el escenario, Florez imitó algunas de las frases y muletillas de Milei como el “o sea, digamos...” y “vamos a ponerlo en estos términos”.

imitacion milei fatima florez

Luego, pronunció: “El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Tras esto, hizo un chiste refiriéndose al protocolo del orden público implementado por el Ministerio de Seguridad: “En mi Gobierno los peluqueros van a atender gratis, porque el que corta no cobra”.

Y después continuó con las bromas: “Vamos a aplicar la teoría del gradualismo. Ah, no, no se puede porque hay que tener financiamiento”. Acto seguido, comenzó a cantar la canción “no hay plata, no hay plata”, un remix con frases de Milei que se volvió viral en la última semana.