Fátima Florez le pagó a Moria Casán las imitaciones: "Ya entró en mi cuenta"

De esta manera, la jurado del Bailando 2023 se refirió a la temporada teatral de la primera dama: "Me encanta que no me imite más porque yo se lo pedí". Asimismo, destacó la actitud de su productor: "Marín, el empresario de ella, es un señor porque lo último que hizo Fátima ya me entró en mi cuenta. Ya cobré, me entraron las entradas que pedí de ella".

Por último, Moria Casán lanzó una frase muy picante sobre Fátima Florez: "Gracias mi amor, engordaste mi bolsillo. Igual no está al día, porque con todo lo que hizo, sabés la que me tiene que poner".

Qué pasó entre Fátima Florez y Moria Casán

Según contó Moria Casán, el origen de su mala relación con la humorista comenzó en 2012, cuando la dirigía en la obra “La revista de Buenos Aires”.

Pilar Smith presentó en exclusiva al aire de Gossip (Net TV) un audio de Moria Casán donde explica lo ocurrido con Fátima Florez: "Nunca odié a una persona que no puedo registrar. Además, es una mina que trabaja con el ADN ajeno, le cuesta ser ella misma. Fátima no era mi amiga personal, ni nada. En la revista me faltó el respeto como directora".

Y agregó: "Ella la hacía a Cristina Kirchner, y el día que la operaron a la noche, le digo a esta piba: 'No imites a la Kirchner porque en este momento entró al quirófano por algo que parece grave'. Entonces ese día la dejó de imitar porque se suponía que era algo de vida o muerte".

"Entonces ella, con el marido anterior (Norberto Marcos), salieron a decir 'qué pena que hoy que el teatro está lleno, no me dejen imitarla a Cristina Kirchner', como diciendo que el teatro estaba siempre vacío. Mala leche, mala artista y dos soretes. Los mandé a llamar a mi camarín por los tuits en contra de la obra y les dije: '¿Perdón? ¿Están boicoteando el espectáculo en el que participan? Tengan cuidado con lo que escriben'. Eso fue todo", detalló.

"Yo no puedo odiar a alguien que no registro. Esta mina trabaja de mí, me hizo siempre. No me gusta cómo me hace, me hace como una Moria rancia con naftalina. Entonces en diciembre empecé a decir 'bueno, si me hacés, pagame'. No la odio ni la detesto, dejense de joder los que dicen eso, los chupa concha de esta mina ahora, que se de un baño de luz primero. Que no me rompan las pelotas con Fátima Florez", cerró explosiva Moria Casán.