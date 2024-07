Qué dijo Fátima Florez sobre su "obsesión" con Lionel Scaloni y los estados de WhatsApp

Con un divertido video en el que imitó Susana Giménez, la imitadora reveló sobre lo que siente por el DT. En el comienzo, una persona le comenta: "¡Susana, Susana! ¿Qué pensás de Fátima que dicen con lo de Scaloni?". La actriz lo negó rotundamente: "No, por favor no involucren a nadie... A mí sí me gusta Scaloni, está lindo, pero está casado, así que no, no por favor".