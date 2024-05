Juan Sorini, Malena Sánchez y Federico Salles presentaron "Felices los 6"

Con una simpatía única y muy felices de poder finalmente estrenar "Felices los 6", la cual fue filmada en abril del 2022, Malena Sánchez, Juan Sorini y Federico Salles explicaron cómo fue el proceso de grabación, cuáles fueron los mayores desafíos de esta trama y mucho más.

Al mismo tiempo los actores se sometieron a la idea de "en un mundo paralelo" de su trama, donde imaginaron situaciones que podrían suceder con sus personajes. No te pierdas la entrevista completa.

Embed - Max Argentina on Instagram: "Él en busca de un amor romántico y ella es feliz en un poliamor. ¿Hay algo que pueda salir mal? #Feliceslos6 ya está disponible en Max." View this post on Instagram A post shared by Max Argentina (@streammaxar)

La conexión entre los actores se notó desde su llegada al Hotel Four Seasons donde se realizó el junket de prensa. Con una gran emoción y alegría empezaron comentando cómo se sintieron con estos papeles tan diferentes y el poliamor, el cual fue creado en base a una historia tan distinta que escapa de los tabúes. "Hacer algo como vos decís, novedoso, que viene a contar algo que no está visto y que pasa en la realidad y darle visibilidad a formas diferentes de amar me parece que es bárbaro, más también desde un lado desde el feminismo, ¿no? como empezar a contar otro tipo de vínculos y de formas y hacer una comedia, ¡qué divertido es hacer una comedia!", comenzó diciendo Male Sánchez.

Luego, la actriz agregó entre risas: "Qué importante es hacer reír y qué importante que la gente se sienta identificada. La serie lo que hace, además, te cuenta un poco los dos mundos, no es que solamente la vas a entender y te va a gustar si sos poliamoroso, porque ninguno de nosotros lo es, creo, al menos por ahora". Además, continuó: "Entonces nada, me parece que está buenísimo eso".

Por otro lado, los tres actores después ahondaron en las diferencias que encontraron en Trinidad, Gonzalo y Lautaro, los personajes que interpretan, a otros que ya realizaron con anterioridad. "Bueno, yo sentí que desde la imagen ya es muy excéntrico, elije vestirse de una manera muy poco convencional y creo que así vive su vida. Lo refleja también en cómo se viste, no es tímido para nada en ese aspecto, pero igualmente si es bastante introvertido y tienen una vida muy rica juntos, pero en eso ya sentí que era un punto muy distinto", dijo Fede Salles y sumó entre risas: "de hecho, ya me veía muy distinto. Es un punto de partida interesante".

Ante esto, Juan Sorini especificó cuáles son las dificultades a la hora de encarar un personaje con el que no es muy sencillo identificarse ya desde la forma de vestir. "Quizás lo primero, por lo menos lo que a mi me funciona, e intento hacer es bueno, saber qué tengo más a mano primero, seguramente y después qué es lo que está más lejano y tratar de que esa brecha se achique. A partir de ahí buscas ayuda, ayuda en tus compañeros, en el guion, buscas pistas, creo que se trata un poco de eso", detalló.

felices los 6 elenco

Tras esto, afirmó: "Pase lo que pase siempre va a ser así: ver qué tengo, ver qué me falta, pedir ayuda y empezar a hacer y haciendo es cómo empiezan a aparecer respuestas que quizás no están tan planeadas porque también pasó mucho esto de que muchas cosas empiezan a suceder cuando las empezamos a hacer. Son cosas con el director, con guionistas, con accidentes, o cosas que supuestamente están mal hechas a partir de eso como plataforma empieza a surgir algo bueno, algún chiste, algo gracioso. Creo que es por ahí, no es algo tan premeditado".

Al mismo tiempo, Male Sánchez destacó: "No, y además creo que nuestro trabajo es, más allá de que uno tenga similitudes con un personaje o diferencias, viene de otra familia, de otra casa, de otro barrio, de otra provincia capaz, entonces es como para mi la actuación cada vez la defino más como algo empático porque vos tenes que empatizar con una persona que no sos vos para encarnarla. Entonces es como que todo personaje, aunque vos digas ´che, este es medio Malena´cuando me ves en algo, todo personaje tiene algo empático de entender lo que está pasando esa persona en ese momento y eso, de entregar todo lo que puedas de vos y hacer algo distinto".

Embed - Felices Los 6 | Tráiler Oficial | Max

"No sé, también me parece que lo más difícil es cuando no salís tanto de vos, creo que hay algo de la invitación a algo distinto que es mucho más el juego y está bueno", cerró Sánchez sobre esta situación. Tras esto, y una declaración sorprendente de Fede Salles quien, en realidad eligió no agregar más contenido a estas respuestas de sus compañeros, Sorini y Salles hicieron referencia a la exploración de la sexualidad que les tocó vivir a lo largo de toda la trama.

Por último también hicieron referencia a de qué manera viven la sexualidad, los conflictos que viven sus personajes y también los impulsos que tienen al buscar una nueva alternativa y forma de vida. En cuanto a Male Sánchez, ella reveló: "El machismo reprime mucho al hombre también, esta idea de que siempre tiene que ocupar un lugar tremendo". Aunque, para cerrar, también hicieron un mundo paralelo de "Felices los 6" en el que especularon qué podría pasar con sus personajes en una especie de multiverso de esta serie de Max.