Felipe Fort dejó a su novia: su descargo

El influencer, por su parte, utilizó sus redes sociales para responder a las acusaciones. En un mensaje compartido en su perfil de Instagram, expresó: "¿Qué tengo que ver yo? No hice nada, no defiendo y repudio lo que pasó. Siempre salgo yo lastimado. No tengo nada que ver, nunca tengo nada que ver".

Lo cierto es que ahora, Felipe Fort eliminó todas las imágenes que tenía junto a su pareja en las redes sociales y además dejó de seguirla. Aunque ella sí lo sigue a él. Esto generó la sospecha de que el hermano de Marta Fort volvió a estar soltero.