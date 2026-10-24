Una imponente escultura rendirá homenaje a Ricardo Iorio a tres años de su fallecimiento

La obra ya comenzó a convocar a quienes mantienen vivo el legado del músico. Este 24 de octubre, un grupo de seguidores del heavy metal llegó hasta el lugar para conocer la escultura y recordar a su referente. La cuenta de Instagram @ricardoioirioelperrocristiano compartió imágenes del encuentro, en las que se observa una jornada marcada por el cielo gris, la llovizna, un asado junto al camino y la bandera argentina flameando sobre el monumento.

En cuanto a la inauguración, el 20 de noviembre es la fecha que se maneja como posibilidad, aunque su realización dependerá de que los trabajos puedan avanzar según lo previsto. La jornada coincide con el Día de la Soberanía Nacional, una fecha que se relaciona con el perfil patriótico y las referencias a la identidad argentina que formaron parte de la última etapa de la carrera de Iorio.

El cantante nació el 25 de junio de 1962 en Caseros y fue una figura decisiva para el desarrollo del metal pesado en el país. Como fundador de V8, Hermética y Almafuerte, construyó una trayectoria que trascendió los escenarios y consolidó una relación particular con varias generaciones de seguidores. En sus últimos años, su residencia en el campo de Coronel Suárez coincidió con una etapa musical en la que las raíces folklóricas tuvieron una presencia cada vez mayor.

Su última presentación en vivo fue el 14 de octubre de 2023, en Rosario. Diez días después, el músico murió a los 61 años tras sufrir un infarto en su casa de campo. La noticia generó una fuerte repercusión entre sus seguidores y en el ambiente artístico.

Con el tiempo, su figura también se instaló en la cultura popular más allá de la música: sus apariciones televisivas se difundieron ampliamente en internet, sus declaraciones se convirtieron en memes y su personalidad generó adhesiones y debates. Sin embargo, para buena parte de sus fanáticos, el principal legado continúa estando en sus canciones y en la identidad que construyó a lo largo de su carrera.

En el marco de este nuevo aniversario, distintos músicos, compañeros y admiradores le dedicaron mensajes en las redes sociales. Además, el homenaje tendrá un espacio en vivo en Coronel Suárez: el Polideportivo Municipal recibirá una noche de rock en su memoria. Parte de lo recaudado durante el evento será destinada a colaborar con la finalización de la escultura.

De esta manera, el tributo a Iorio se expresa tanto en los recuerdos compartidos por sus seguidores como en una obra que busca perpetuar su imagen en las sierras bonaerenses, cerca del territorio que eligió como hogar en la última etapa de su vida.