Yanina Latorre recordó su mala experiencia con Roberto Pettinato: "Duré un día y renuncié"

Asimismo, la panelista enfatizó que la experiencia estuvo marcada por constantes interrupciones durante el rodaje y por una actitud despectiva hacia los integrantes del equipo. "Paró cuarenta veces, nos esnobeó y nos trató mal. Vos hablabas y le parecías un tarado; era una cosa sumamente incómoda", aseguró al describir la dinámica que se generó al aire durante esa única jornada. Cabe recordar que este ataque directo contra el músico y conductor coincide con un mal momento de salud personal donde tuvo que suspender shows en España.