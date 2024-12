Fernanda Iglesias liquidó a LAM al revelar el miserable sueldo que le ofrecieron para 2025

Lo cierto es que, luego de este agradecimiento a quien es la cabeza de ese ciclo, la ahora expanelista reveló el miserable sueldo que le ofrecieron para el año 2025, dejando en claro que esto tuvo mucho que ver en su determinación. Al abrir una caja de preguntas en Instagram para interactuar con sus seguidores, uno de ellos le consultó: "¿Te dolió que te digan que seas rotativa y no fija? Sos una genia".

Ante esto, Fernanda respondió liquidando a la producción de LAM: "Me dolió que me ofrecieran un sueldo de 220.000 pesos". De esta manera, la periodista dejó entrever que su salida del ciclo no fue de la forma más feliz que podría haber sido.

Las panelistas confirmadas para LAM 2025

Hace unos días, antes de la confirmación de Fernanda Iglesias, Ángel de Brito confirmó quiénes eran las panelistas confirmadas para el 2025 y llamó la atención justamente porque tanto ella como Marixa Balli no estaban en la lista. En su sección de "Ángel Responde" hizo la lista oficial de quiénes lo acompañarán el próximo año.

“Yanina Latorre, Marcela Feudale, Cinthia Fernández, Ximena Capristo, Julieta Argenta y Matilda Blanco. Confirmadas y habrá más novedades”, contó.

En tanto, para no dejar lugar a la duda, respondió en otra historia que efectivamente Fernanda no formará parte de LAM. “¿Fer va a estar en el 2025?”, le consultaron. “No”, sentenció contundente De Brito.

Por otro lado, cabe mencionar que Nazarena Vélez se despidió hace unas semanas del ciclo porque hará temporada teatral en Córdoba y en su lugar quedó Ximena. A su vez, Cinthia irá dos veces por semana y Julieta Argenta reemplazará a Yanina Latorre cuando se vaya de vacaciones, por lo que será un panel rotativo.