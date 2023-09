Fernando Burlando en C5N: "No creo que Aníbal Lotocki tenga protección política"

"Yo no vi en ningún momento algo que me haga presumir eso. A ver, en algún momento cuando se demoraban las cosas, uno podía pensar que iban traccionando hacia una prescripción. Si hubo protección no fue tan fuerte", agregó.

En este sentido, Fernando Burlando comentó: "Ayer me dijeron que la protección era una persona importante de sexo femenino y que tiene que ver con la Justicia".

Y, ante una serie de preguntas de la periodista de C5N al respecto, replicó: "Descartalo, te lo digo yo con autoridad porque nunca vi a nadie. Vos sabés bien que nosotros averiguamos todo, desde quién está a favor, quien en contra y hasta a qué iglesia va".

"Acá hay una cuestión de justicia lenta, que no le da importancia a algo porque era del espectáculo", concluyó.