"Nunca me dijo que fue consentido": la palabra de Fernando Burlando tras la condena a Juan Darthés

En este sentido, el especialista en leyes indicó que "falta una apelación y un camino largo", dado que "hay dos instancias más, entre el Tribunal Superior y el Constitucional" de Brasil.

Además, señaló que -una vez trascendido el caso- él y su equipo de abogados aconsejaron a Darthés que sea enjuiciado por la Justicia de su país y no la de Nicaragua: "En Brasil iba a tener una justicia menos envenenada de las influencias, por eso le recomendamos que no vaya a Nicaragua, donde hay un dictador de presidente y las peores cárceles del mundo".

thelma fardin juan darthes

Tras ser consultado por la versión que indica que el actor aseguró que hubo relaciones sexuales con Thelma pero de forma consentida, el letrado manifestó: "Yo no sé lo que dice Juan, en el juicio hubo otras cuestiones, nunca me dijo que fue consentido, por eso no quiero hablar".

"Lo que hablan estos jueces es de un stupro (en latín, un delito sexual que ocurre cuando una persona adulta tiene relaciones sexuales con un menor de edad), lo que está lejos de ser un abuso sexual agravado", detalló Burlando.

En tanto, Mariana Brey indicó que siempre le creyó a la actriz, mientras que Arnaldo André aseguró haberse sorprendido al enterarse lo ocurrido, dado que ha compartido dos telenovelas con Darthés y nunca lo vio "en una actitud sospechosa".

Qué dijo Fernando Burlando sobre Máximo Thomsen

En torno al caso por el asesinato de Fernando Báez Sosa en mano de un grupo de rugbiers, el abogado de la familia de la víctima reflexionó: "¿De qué sirve lo que hace Thomsen si su condena es de por vida?", apuntando hacia la entrevista que el joven condenado dio al periodista Rolando Barbano.

"Están apelando, nosotros también, no estamos conformes", indicó, en relación a los tres acusados que recibieron sólo 15 años de prisión. Tras ser consultado sobre la presencia del alcohol como atenuante en el accionar del grupo de amigos, Burlando manifestó: "Seguramente alcohol hubo, no al extremo de estar sin conciencia. Hubo una amenaza clara, que negó en la nota (Thomsen). Y lo fueron a buscar, lo rodearon y lo asesinaron", sentenció.

maximo thomsen Máximo Thomsen.