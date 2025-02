Filtran chats de Roberto García Moritán con una joven de 25 años: "¿Esa foto me mandás?"

Pepe Ochoa reveló que la mujer habría pedido 30 mil dólares para darles una entrevista y contar todo lo que ocurrió con el ex de Pampita.

De acuerdo al relato de Ochoa, la relación se conoció porque alguien los vio saliendo juntos de la casa de él. Y si bien en un principio ella negó el vínculo, luego le hizo saber a la producción de LAM que en realidad algo tuvo con Moritán.

moritán chats nueva novia.mp4

A través de varios mensajes, la joven en cuestión les pidió: “Agradecería si no levantan información sobre Moritán. Mi nombre es Inés. Fue una situación irrelevante nada más, tuvimos algo, pero no sucedió nada más", al tiempo que les consultó: "Lo que me gustaría saber es ¿Cómo se filtró la info?".

Además, en otra parte de la conversación Inés insistió preguntando si había "posibilidad de que no suban nada al programa", argumentando que no le gustaría estar involucrada por su trabajo.

Todo cambió cuando el panelista del programa conducido por Ángel de Brito reveló que esta persona terminó pidiéndoles dinero a cambio de dar detalles de su vínculo con Moritán. “Por treinta verdes (30 mil dólares) estaba en el canal y les contaba todo. Y lo que no se animan a contar las otras", les dijo según aseguró el panelista de De Brito.

Qué decía Moritán en su conversación con Inés, la joven de 25 años

Moritán: Hola

Inés: Hola, que linda foto de perfil

Moritán: ¿Qué estabas haciendo? Gracias

Inés: Por darme una ducha (manda foto)

Moritán: ¿Esa foto me mandás? Es al revés la cámara (manda foto)

Inés: (manda foto) ¿Así? Jajaj. Vos sí que la pasás bien

En otra oportunidad, continuó la charla:

Moritán: ¿Cómo estás?

Inés: Hola Rober, todo bien. Paseando un poco por la zona de Facultad de Medicina, después yéndome a realizar unos estudios para el nuevo empleo, luego llevo a entrenar a mi nene. ¿Vos?

Moritán: ¿Y a qué hora estás libre?

Inés: Como a las 21:30/22, ¿cuál era tu plan? Igual, ojo, puedo dejar que llevan a mi nene a entrenar y estoy libre mucho antes

Moritán: ¿A qué hora?

Inés: ¿Cuál es tu plan? No me respondiste

Moritán: Que vengas a casa

Inés: ¿Te vendrás hasta San Miguel a buscarme? Tengo el auto que alquilo en el taller

Moritán: ¿Te puedo mandar a buscar?