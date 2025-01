Filtran los chats de la expareja de Ingrid Grudke con la sobrina de la modelo

Luego de esto, ella misma confirmó la infidelidad: "Es mi historia y yo sabía que iba a saltar en algún momento. Esta es la realidad aunque ellos me lo nieguen. Yo sé lo que vi y lo doloroso que es para mí. Para mí fue, es y sigue siendo parte de mi historia de vida", dijo Ingrid Grudke asegurando que todavía su expareja no se hace responsable de ese romance.

Sin embargo, ya es oficial que Martín Colantonio engañó a Grudke con Andrea Miranda, la mujer de su sobrino, a quien ella quería como una sobrina. Ante esto, la modelo aseguró que se sintió "estafada emocionalmente" por la situación. “Estaban abrazándose y besándose en el ascensor. Había conversaciones entre ellos a mis espaldas, y mientras yo dormía en una habitación ellos estaban al lado, toda la familia está en shock”, contó.

A su vez, en "Desayuno Americano" afirmaron que Colantonio tendría al menos siete amantes además de la sobrina de Grudke, pero esto todavía no es oficial.

La conversación entre Andrea y Martín

MC: ¿Y si me levanto y te chapo ya? Reenviame lo que borraste.

AM: ¿Y que se vaya todo a la m… decís? Un beso.

MC: (Envía un sticker que dice “que se pudra todo”) Mi vida.

AM: Te había dicho.

MC: Te amo, ¿sabes? Me da cosita en la panza.

AM: Cuando me di cuenta que te había llegado y que estabas mostrándole el celular a Ingrid casi me infarto.

MC: ¿Todo bien? Ayyyy, me quería ir con vos. Te amo. Es tan lindo cruzarte.

AM: ¡Dios, sí! Te amo.

MC: Yo mucho. Solo te vi y me cambió el cuerpo. ¡Disfrutá! Mañana vamos a Avellaneda y al teatro. Avisale a Pame.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1876725142442664161&partner=&hide_thread=false Traición a Ingrid Grudke: Los REVELADORES CHATS entre Martín Colantonio y su amante



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/vB6wbHO6T7 — América TV (@AmericaTV) January 7, 2025