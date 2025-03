Filtraron chats de la hija de Alberto Cormillot contra Estefanía Pasquini: qué dicen

En medio de esta situación, este viernes en LAM, dieron a conocer fuertes chats donde la hija del doctor hizo polémicos comentarios sobre la nutricionista.

"Decidimos dejar de insistir con mi hermano después de que nos gritó, increpó y amenazó. Si mi papá no puede dominarla, decidimos ignorarlos. La suegra de mi hermano quedó re triste y por cinco minutos hasta me dio pena mi papa", escribió en un mensaje que mandó por equivocación a un grupo de tejido.

Lejos de terminar ahí, envió otro mensaje y se refirió al cumpleaños de su sobrina y lo molesta que estaba por una actitud que tuvo Estefanía y agrandó la mala relación que tenían. "El cumple de mi sobrina era todos de negro porque ella en un momento se ponía un rojo y abrían la pista de baile", contextualizó.

En tanto, completamente indignada y buscando complicidad con sus compañeras, comentó: "¿De qué color apareció la esposa de mi padre? Fucsia".

Siguiendo con el tema, compartió un video en donde se los veía a los tres caminando por los pasillos de la clínica Cormillot en el cual Estefanía los corría visiblemente enojada.

El desconsolado llanto de Alberto Cormillot al despedir a Jorge Lanata en la radio

El fallecimiento de Jorge Lanata, periodista, escritor y conductor de televisión, a nada de comenzar el 2025, se convirtió en una de las pérdidas más significativas para el periodismo argentino y conmovió a la sociedad argentina, tanto a los que seguían su misma ideología, como a los que no.

Durante más de seis meses, los argentinos estuvieron pendientes de su estado de salud, mientras que él se encontraba en plena recuperación. Este martes, en simultáneo que se despedían sus restos en La Casa de la Cultura porteña, Alberto Cormillot que participa en el ciclo Alguien tiene que decirlo, no pudo contener la emoción al aire y se quebró, impidiéndole llevar a cabo su columna habitual.

"Todo el mundo despidiendo a Jorge Lanata con mucha congoja, cariño y admiración. Alberto Cormillot, ¿querías hacer un comentario?", expresó María Isabel Sánchez, quien está reemplazando a Eduardo Feinmann en la conducción.

El médico, visiblemente afectado, comenzó a responder sobre el segmento humorístico del ciclo: “Sí. Me están preguntando en YouTube si va a haber 'Desembarco' y por supuesto que no, pero no por una cosa formal”. Al escucharlo, la periodista comentó: “Sí, porque no tenemos ganas de reírnos”.

“No, no nos sale”, afirmó Cormillot, incapaz de continuar. “Es un día triste. La tristeza es un sentimiento natural y sano que hay que vivirlo como cada cosa de la vida”, completó la locutora.

Mientras los mensajes de los fanáticos del programa se sucedían, Sánchez leyó en voz alta algunos testimonios que reflejaban el cariño hacia Lanata. “Rosario dice: ‘Buen día, aunque el más triste. Como oyente y seguidora del querido Jorge, agradecida por todo su legado como periodista. Parte importante de nuestra mañana y domingos.’ Otro mensaje decía: ‘Jorge, te vamos a extrañar. Dejaste caminos allanados para la justicia.’

Cormillot recibió la noticia del fallecimiento de su compañero mientras estaba al aire con Cuestión de peso (eltrece). “Es muy triste, yo trabajé con él y además éramos vecinos de horario. Hace rato que él estaba en la casa y yo no lo veía, pero durante bastante tiempo estuve en su programa... Hemos perdido un amigo, un tipo innovador, un transgresor extraordinario, una cabeza de esas que pocas veces se ven, una cabeza brillante”, dijo, conmovido.

Y explicó cómo era el cuadro de Lanata, quien falleció tras una falla multiorgánica. “Él venía ya con una obesidad, una diabetes y un factor tóxico que era el cigarrillo. Eso influye mucho para que el cuerpo entre en un estado inflamatorio crónico”, completó.

Luego de enterarse la noticia de su muerte, a través de su cuenta de Instagram le dedicó un sentido mensaje: “Un honor, un aprendizaje, un orgullo. Mereciste mi admiración como la de casi todos los que te conocieron. Dejás un agujero y también una huella. Te vamos a extrañar. #QEPD querido Jorge Lanata”, expresó.

