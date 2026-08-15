Cómo comprar entradas para el PopFest: guía paso a paso para conseguir tus tickets
Ya se habilitó el expendio de localidades para la primera edición del festival de Pop Radio 101.5. Cómo adquirir las entradas a través de la plataforma oficial.
Tras finalizar la etapa de preventa exclusiva con beneficios, todo está listo para la apertura de la taquilla abierta a todo el público. El PopFest, el flamante festival de Pop Radio que reunirá a grandes referentes de la música nacional e internacional en Parque Norte, pondrá a la venta los tickets generales.
El festival que tendrá lugar el próximo sábado 5 de diciembre en el predio de Parque Norte (Av. Cantilo y Güiraldes, CABA).
Más allá de los recitales en vivo, la propuesta integral del festival buscará ofrecer una experiencia de entretenimiento completa al aire libre, la cual incluirá activaciones interactivas para el público y un amplio patio gastronómico diseñado para disfrutar durante todo el día.
Paso a paso para adquirir entradas para PopFest, la fiesta de Pop Radio
Para asegurar tu lugar en el evento que tendrá a Juanes como figura principal junto a artistas como Conociendo Rusia, La Delio Valdez, Turf, Ángela Leiva, Estelares, Coti y Yami Safdie, seguí el siguiente instructivo.
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Paso 1 - Ingresá a la plataforma oficial: Dirigite al sitio web autorizado de venta ingresando a Pulso Tickets.
Paso 2 - Buscá el evento: Utiliza el buscador de la plataforma para localizar el evento bajo el nombre de PopFest o ingresá directamente desde la sección de recitales y festivales destacados.
Paso 3 - Seleccioná las ubicaciones: Elegí el sector de tu preferencia para el predio al aire libre de Parque Norte (Av. Cantilo y Güiraldes, CABA) para la jornada del próximo sábado 5 de diciembre.
Paso 4 - Completá el pago: Ingresá los datos de tu medio de pago habilitado, revisa el resumen de tu compra y finaliza la transacción. Una vez confirmado el pago, recibirás el comprobante con tus entradas digitales para asistir al primer gran festival de la emisora.
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