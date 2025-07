¿Fin de ciclo? El rumor que crece tras el conflicto de Beto Casella y Bendita con El Nueve

image

El detonante inmediato fue el episodio vivido por Rodrigo Vagoneta, a quien no le permitieron ingresar con su auto pese a que necesita trasladar materiales para su participación humorística. Casella, en solidaridad, también se ausentó. “Hay un estacionamiento inmenso que mis compañeros no pueden usar. Me pareció injusto y lo dije”, comentó días después en una entrevista con LAM.

A raíz de este episodio y otros conflictos acumulados, el periodista Leo Arias difundió a través de su cuenta en X una versión que sacudió al mundo televisivo: “La idea de El Trece es arrancar desde cero en 2026. Podría sumarse Bendita TV a su grilla”. Si bien no hay confirmación oficial, Casella admitió que tiene varias propuestas sobre la mesa.

bendita sin beto

El conductor, que nunca ocultó su rechazo a ciertas políticas internas de El Nueve, dejó la puerta abierta a un cambio: “Yo no me aferro a ningún lugar. Si se complica, buscaremos otra opción. Esto es día a día”.

Además, se especula que el regreso de El Hotel de los Famosos también está en evaluación como parte de una estrategia del Trece para competir con el regreso de Gran Hermano en 2026.

El futuro de Bendita está en pleno debate, pero lo cierto es que el ciclo mantiene vigencia y una gran base de seguidores. Si se concreta la mudanza, significaría un movimiento fuerte en la grilla televisiva del próximo año, con un programa que ha sabido mantenerse en pantalla durante más de una década y media. Por ahora, todo está en análisis, pero la tensión entre Casella y El Nueve parece difícil de revertir.