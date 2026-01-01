Fin del conflicto: la histórica reconciliación entre Residente y J Balvin que sacude a las redes sociales

Cómo comenzó el conflicto entre Residente y J Balvin

La enemistad pública entre J Balvin y Residente (René Pérez Joglar) alcanzó su punto máximo a principios de 2022, pero el conflicto real estalló en septiembre de 2021.

Todo comenzó cuando J Balvin publicó una serie de tuits quejándose de las nominaciones de los Latin Grammy 2021. Balvin afirmó que la Academia no valoraba a los artistas del género urbano, a pesar de que estos les daban audiencia (rating), y pidió un boicot general para que ningún artista del género asistiera a la ceremonia.

Residente, quien posee más de 30 Grammys, le respondió con un video que se volvió viral, donde le recordó a Balvin que el año anterior, cuando tuvo 13 nominaciones, no pidió ningún boicot. Asimismo, René comparó la música de Balvin con un carrito de hot dogs: "A todo el mundo le gusta, pero cuando la gente quiere comer bien, se va a un restaurante [que gana estrellas Michelin]". Con esto, insinuó que la música de Balvin era comercial y de baja calidad artística frente a propuestas más profundas.

j balvin.jpg J Balvin.

En lugar de entrar en una guerra de palabras inmediata, J Balvin aprovechó la crítica para hacer marketing. Publicó fotos junto a un carrito de perros calientes y lanzó una línea de camisetas y gorras con el diseño de un hot dog. Esto molestó profundamente a Residente, quien sintió que Balvin había roto un "pacto de caballeros" de dejar el tema en paz tras una llamada privada.

El clímax de la guerra: la BZRP Music Sessions #49 en 2022

En marzo de 2022, la enemistad pasó a la historia de la música con la sesión de Residente junto a Bizarrap. En una "tiraera" de más de 8 minutos, René atacó a Balvin directamente llamándolo "el Logan Paul del reguetón". Además, lo acusó de ser un "esclavo de la industria" y de no escribir sus propias letras.

Residente

También, cuestionó su falta de postura ante los problemas sociales en Colombia y lo calificó de "racista" y "cobarde".

Afortunadamente, el conflicto llegó a su fin y ahora los fanáticos se ilusionan con una colaboración entre ambos.