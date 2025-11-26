Fin del misterio: revelaron con quién está saliendo Evangelina Anderson
La modelo y actual participante de MasterChef Celebrity habría encontrado el amor en uno de sus compañeros de reality. ¿De quién se trata?
Desde que se separó formalmente de Martín Demichelis, ha habido innumerables rumores alrededor de un nuevo amor que habría llegado a la vida de Evangelina Anderson. Si bien la modelo se encargó de desmentir una y otra vez cualquier tipo de relación incipiente, en las últimas, se supo que finalmente se habría dado una segunda oportunidad en el plano emocional.
Actualmente, la madre de Bastian, Lola y Emma se encuentra participando de MasterChef Celebrity, la competencia culinaria de Telefe que conduce Wanda Nara. Según indicaron en "A la tarde" (América), la modelo habría encontrado nuevamente el amor en uno de sus compañeros de ciclo.
Durante la emisión de este miércoles, Nadia Epstein aseguró que Evangelina "está de novia o empezando una relación, mejor dicho, con Ian Lucas, el youtuber super conocido y exitoso, que hoy participa de MasterChef". En este sentido, la panelista aportó que el joven es "tan millonario como Martín Demichelis o más, siendo mucho más chico".
Luego, Epstein continuó con los detalles del nuevo romance: "Ayer por la noche se fueron juntos de las grabaciones de MasterChef. Estuvieron en la camioneta de ella, fueron a la casa de él, y hay un integrante de este panel que ya los ha visto juntos, pero no los manda al frente", indicó la ex Gran Hermano en relación a Luis Ventura.
"Una persona cercana a Ian Lucas me dijo 'qué raro que Ventura no lo cuente, porque los vio muchas veces juntos'", continuó Epstein.
Luego, Ventura mostró en su celular material inédito, algo que sólo pudieron apreciar los panelistas y la conductora Karina Mazzocco, dado que no fue mostrado a cámara. Más allá de esto, el romance entre Evangelina Anderson y Ian Lucas sería un hecho, y sólo faltaría que los protagonistas de esta historia lo confirmen de su propia boca.
