Fito Páez bajó el telón de un histórico Cosquín Rock: "Orgullo de ser un eslabón de la música argentina"
El artista rosarino cerró el festival cordobés haciendo vibrar a la multitud con un repaso de su repertorio, según atestiguó minutouno.com.
El cierre del Cosquín Rock 2026 tuvo como gran protagonista a Fito Páez, quien este domingo, cerca de las 19:10 y sobre el escenario Norte, comenzó a bajar el telón de una edición histórica que reunió a unas 90 mil personas por día, según cifras oficiales de la organización.
El atardecer, marcado por un clima inestable que amenazó con arruinar la clásica postal serrana, acompañó igualmente un show cargado de emoción y clásicos. El músico rosarino armó un recorrido contundente por su repertorio, con un único guiño inesperado: la intensa apertura con Folis Verghet, canción emblemática de La La La, el trabajo que publicó junto a Luis Alberto Spinetta en 1986.
Uno de los momentos más celebrados llegó con 11 y 6, cuando Páez se sentó en la escalera ubicada al frente del escenario y alentó al público a cantar aún más fuerte el estribillo. Les propuso seguirlo con palmas si él marcaba el ritmo y, como era de esperar, la multitud respondió de inmediato.
Después sonó Tu vida mi vida, dentro de un setlist que pareció cuidadosamente seleccionado para recorrer distintas etapas de su carrera. Sin embargo, el instante más reflexivo apareció antes de Tumbas de la gloria, cuando el artista se tomó varios minutos para hablar con la audiencia.
“Qué tiempos. Uno ha visto todo o casi. Cuando vienen las canas, tus hijos crecen, pero hay algo hermoso entre tanto barullo, pantalla y merda, me da orgullo ser un eslabón de la cadena de la música argentina”, expresó el rosarino.
“Eso es mundial, man. Es muy hermoso. Tiene ese poder, el de la ilusión a través del tiempo y la construcción de un lenguaje maravilloso que quedará por siempre”, agregó, antes de mencionar distintos géneros musicales del país. “A todas las de acá y a las no tantas porque somos un híbrido. A todos ellos, este tema”, completó.
La recta final fue plenamente festivalera, con una conexión constante entre el músico y el público. El tramo más eufórico llegó cuando encadenó El amor después del amor, Circo Beat, momento en el que recordó: “Tenemos un pasado común y el futuro, si queremos, alguna vez será la p*ta libertad”. Brillante sobre el mic, Sale el sol, Ciudad de pobres corazones, A rodar mi vida y Mariposa Tecknicolor, en un cierre demoledor que confirmó la vigencia del artista.
Antes de despedirse, Fito Páez volvió a dejar una reflexión crítica sobre la época actual: apuntó contra el uso excesivo de la tecnología, se mostró molesto con la dependencia al celular y cuestionó el rumbo de la industria musical. “Basta de mercadotecnia, volvamos a la música que es el único camino al amor”, concluyó, sellando así un final contundente para el festival.
