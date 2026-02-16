Fito Páez bajó el telón de un histórico Cosquín Rock: "Orgullo de ser un eslabón de la música argentina"

“Eso es mundial, man. Es muy hermoso. Tiene ese poder, el de la ilusión a través del tiempo y la construcción de un lenguaje maravilloso que quedará por siempre”, agregó, antes de mencionar distintos géneros musicales del país. “A todas las de acá y a las no tantas porque somos un híbrido. A todos ellos, este tema”, completó.

Fito Paez 2

La recta final fue plenamente festivalera, con una conexión constante entre el músico y el público. El tramo más eufórico llegó cuando encadenó El amor después del amor, Circo Beat, momento en el que recordó: “Tenemos un pasado común y el futuro, si queremos, alguna vez será la p*ta libertad”. Brillante sobre el mic, Sale el sol, Ciudad de pobres corazones, A rodar mi vida y Mariposa Tecknicolor, en un cierre demoledor que confirmó la vigencia del artista.

Antes de despedirse, Fito Páez volvió a dejar una reflexión crítica sobre la época actual: apuntó contra el uso excesivo de la tecnología, se mostró molesto con la dependencia al celular y cuestionó el rumbo de la industria musical. “Basta de mercadotecnia, volvamos a la música que es el único camino al amor”, concluyó, sellando así un final contundente para el festival.

Fito Paez Cosquin 1