Vero Lozano tendrá nuevo programa en Telefe: qué pasará con Cortá por Lozano

La reacción de Vero Lozano al resultar ganadora Susana Giménez del Martín Fierro

La conductora de Cortá por Lozano (Telefe) no ocultó su enojo luego de que Susana Giménez se llevara la estatuilla a mejor conductora femenina, un galardón que, según la propia Lozano, le correspondía a ella, que estaba nominada también.

En diálogo con Intrusos (América), Lozano expresó con claridad su frustración: "Muchas injusticias, empezando por yo. Ganó Susana y Mariana Fabbiani, Mariana está bien. Merecía ganarlo. Yo no porque Susana no sea conductora sino porque ella tiene un montón y aparte hizo cuatro programas", lanzó la conductora frente a la cámara "intrusa" de Paula Varela, mientras se encontraba en las mesas del salón.

lozano

Con estas declaraciones, Vero abrió un debate sobre la elección de la diva, quien apenas estuvo al frente de algunos programas durante el año. En efecto, Susana Giménez no tuvo ciclos regulares al aire en 2024; su participación se limitó a algunas entrevistas especiales en Telefe y, por el momento, está alejada de la pantalla. Este contexto alimentó la polémica generada por la reacción de Lozano, que consideró injusta la decisión de APTRA.