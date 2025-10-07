Vero Lozano tendrá nuevo programa en Telefe: qué pasará con Cortá por Lozano
Luego de la polémica por los Martín Fierro, la conductora anunció que Telefe le ofreció un nuevo proyecto profesional con un desafío diferente.
En medio de sus recientes críticas al Martín Fierro por premiar a Susana Giménez como mejor conductora, Vero Lozano confirmó que tendrá un nuevo programa en Telefe, enfrentando indirectamente a otras figuras del canal.
En este sentido, Rodrigo Lussich adelantó detalles del proyecto: "Le van a dar un programa con la gente que sale de Masterchef los domingos a la noche". Según explicó la propia conductora, el ciclo se llamará Chef al diván y tendrá como protagonistas a los últimos eliminados del reality, quienes contarán sus sensaciones durante la competencia y cómo viven la eliminación por decisión de los jurados.
Telefe apuesta así por una dinámica similar a la de Taxi Chef en 2021, conducido por Robertito Funes Ugarte, pero ahora incorporando la formación de Vero como psicóloga.
Por otra parte, la llegada de este nuevo ciclo no implica el fin de Cortá por Lozano, que seguirá al aire de lunes a viernes a las 14:30 horas.
La reacción de Vero Lozano al resultar ganadora Susana Giménez del Martín Fierro
La conductora de Cortá por Lozano (Telefe) no ocultó su enojo luego de que Susana Giménez se llevara la estatuilla a mejor conductora femenina, un galardón que, según la propia Lozano, le correspondía a ella, que estaba nominada también.
En diálogo con Intrusos (América), Lozano expresó con claridad su frustración: "Muchas injusticias, empezando por yo. Ganó Susana y Mariana Fabbiani, Mariana está bien. Merecía ganarlo. Yo no porque Susana no sea conductora sino porque ella tiene un montón y aparte hizo cuatro programas", lanzó la conductora frente a la cámara "intrusa" de Paula Varela, mientras se encontraba en las mesas del salón.
Con estas declaraciones, Vero abrió un debate sobre la elección de la diva, quien apenas estuvo al frente de algunos programas durante el año. En efecto, Susana Giménez no tuvo ciclos regulares al aire en 2024; su participación se limitó a algunas entrevistas especiales en Telefe y, por el momento, está alejada de la pantalla. Este contexto alimentó la polémica generada por la reacción de Lozano, que consideró injusta la decisión de APTRA.
