Preocupación por la salud de Verónica Castro: se mostró en silla de ruedas y con oxígeno

Cristian Castro reveló qué quiere de la herencia de su madre Verónica

Cristian y Verónica Castro han demostrado una vez más que su vínculo va más allá de un lazo familiar. Con una conexión profunda, marcada por el amor, la admiración y una historia compartida sobre los escenarios, madre e hijo se reencontraron en el estreno del programa Tu historia como la mía, conducido por Rocío Sánchez Azuara.

Durante la emisión, ambos compartieron recuerdos, bromas y anécdotas que dejaron ver la cercanía única que los une. Cristian Castro no ocultó su emoción al hablar de su madre y de cómo ella ha sido una parte esencial de su camino artístico. “Nuestra sangre corre muy cerquita”, expresó el cantante en la transmisión que se emitirá todos los domingos a las 20:00 horas por Azteca Uno.

El cantante recordó cómo Verónica lo respaldó desde el inicio de su carrera. Relató que fue ella quien cubrió los gastos de su primer disco, incluso eligiendo a un productor costoso, y estuvo presente en cada paso importante. Con profunda gratitud, le dijo: “Gracias por esa transmisión tan linda de pasarme toda esa emoción que sientes en el escenario. Porque la siento igual que tú”.

En un momento de la conversación, Cristian sorprendió al revelar qué es lo único que le gustaría heredar de su madre. “Lo único que le pido de herencia es que me dé todos sus long play, sus discos. Claro, es lo único que quiero: sus canciones”, confesó. Verónica no dudó en responder: “Ya son de él”.

Cristian aprovechó la oportunidad para destacar el valor de la carrera musical de su madre, que, según él, no ha sido lo suficientemente reconocida. “Ustedes sabrán, pero la carrera discográfica de mi madre es muy muy amplia… más amplia que la mía y que la de muchos cantantes”, afirmó, invitando al público a descubrir la música de su madre.

Con una mezcla de nostalgia y admiración, el cantante recordó cómo la acompañaba a los palenques cuando era niño, jugando entre el público mientras ella actuaba. Evocó con ternura la humildad de sus inicios: “Ella llegaba con sus mil pesitos”.

Cristian cerró su participación con un último deseo para su madre: verla de nuevo en la televisión. “La cámara te ama, mamá. Tienes que estar en la televisión siempre. Creo que sí haces falta”.

En un medio donde las relaciones familiares a menudo son complicadas, Cristian y Verónica Castro mostraron una conexión basada en el apoyo, el cariño y el respeto. Un amor que, más que heredarse, se comparte y se celebra en cada encuentro.