Floppy Tesouro reveló quién fue su "hada madrina" tras el grave accidente que sufrió en The Challenge

La modelo y fitness girl se refirió al accidente que sufrió durante las grabaciones de The Challenge Argentina, donde se quebró ambos tobillos, y reveló quién fue su “hada madrina” tras el grave accidente. “Me fui perfecta de la competencia, pero después descubrí una factura, Susana Giménez fue mi hada madrina que me pasó al médico que me curó”.