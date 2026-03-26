Martín Salvi deslumbró con dos presentaciones a sala llena en el teatro
El tenor argentino deslumbró con una puesta sinfónica monumental antes de regresar a Barcelona para continuar las grabaciones de la 13ª temporada de "Tu Cara Me Suena".
En un fin de semana que quedará marcado en la historia de la lírica pop nacional, Martín Savi brilló en el Teatro Avenida con dos funciones a sala llena.
El joven artista de 21 años presentó su espectáculo "MARTÍN SAVI IN CONCERT: Una Voz Universal", una propuesta que cautivó al público porteño mediante una fusión magistral de ópera, pop lírico y clásicos populares.
"Existen sensaciones que son muy difíciles de expresar con palabras. Lo que personalmente viví en las dos funciones de mi concierto en el teatro Avenida, con localidades agotadas, fue de extrema emoción y agradecimiento. Sentir el público cerca, comunicarse y vibrar con mis canciones fue algo que solo se explica a través del amor y la devoción", destacó el tenor tras los shows.
La puesta en escena se destacó por su despliegue técnico y emocional, apoyada en una gran producción que incluyó una orquesta sinfónica de 21 músicos dirigida por el maestro Juan Miceli. A lo largo del show, Savi demostró la versatilidad de su registro — que transita desde el contratenor hasta el tenor dramático— interpretando un repertorio que incluyó desde arias icónicas hasta éxitos populares.
La velada contó con la presencia de destacadas personalidades de la cultura y el espectáculo que se acercaron para apoyar al joven talento. Entre los invitados especiales estuvieron Alejandro Roemmers, Pablo Ramírez, Aníbal Pachano, Ana Sans, Emiliano Rella y Caro Ibarra, entre otros referentes que ovacionaron el crecimiento artístico del tenor.
"Tengo 21 años, canto desde que tengo uso de razón, y no imagino mi vida sin la música. Me nutro cada vez que subo al escenario, es como si se tratara de un rito reverencial. Sigo creciendo, me sigue sorprendiendo cada paso logrado en mi carrera. Estos conciertos llegaron a mi vida profesional para indicarme que estoy en el camino correcto. Que aun tengo que seguir luchando por lo que creo, y fundamentalmente, por crecer como artista", sentenció Salvi.
Martín Salvi, rumbo a la conquista del mercado europeo
Tras este éxito rotundo en su tierra natal, Martín Savi regresará a Barcelona para continuar grabando la 13ª temporada de "Tu Cara Me Suena España". Emitido por Antena 3, este certamen es uno de los reality shows más exitosos y vistos de la televisión española.
Con su incorporación, Savi alcanza un hito sin precedentes al convertirse en el primer argentino en la historia en participar en este prestigioso formato. Este paso representa un punto de inflexión en su carrera, obligándolo a alejarse de su zona de confort lírica para mimetizarse con grandes íconos del pop y el rock internacional.
Surgido del Coro de Niños del Teatro Colón y formado en la academia de Valeria Lynch, Martín Savi ha construido una trayectoria que incluye hitos como haber cantado para el Papa Francisco en la Capilla Sixtina y haber sido invitado por Julio Iglesias a compartir el escenario del Luna Park a los 12 años. Ganador del Festival de San Remo Junior 2019, hoy se posiciona como una de las voces más prometedoras y con mayor proyección en el mercado hispanohablante.
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