Flor Bertotti anunció su regreso a los escenarios: "Me voy a hacer otra vuelta"
Después del éxito arrollador de su última gira, la artista confirmó a través de sus redes sociales que volverá a los escenarios con “Otra vuelta”. La actriz conversó con minutouno.com, y contó en exclusiva qué fue lo que la llevó a encarar esta aventura.
Flor Bertotti sorprendió este miércoles por la noche con una gran noticia que despertó alegría y nostalgia en partes iguales. A través de su cuenta de Instagram, la actriz y cantante confirmó que volverá a subirse a los escenarios.
Una buena nueva para todos sus fanáticos, tanto para aquellos que no pudieron verla en vivo y desean volver a cantar esos temas que llenan el alma, que remontan a una merienda en familia luego de volver del cole, y también para quienes ya tuvieron la posibilidad de verla con su espectáculo "Flor Bertotti en Concierto", en algunos de sus 12 shows consecutivos en el Movistar Arena, o en algunas de las ciudades en las que se presentó.
La publicación, que superó rápidamente los 81 millones de vistas, muestra a Flor mientras prepara su regreso: junta sus maquillajes, agarra su icónico vestuario y, por supuesto, sus infaltables botitas rojas con brillo. En el video, se escucha una voz que le pregunta: "¿Ey, a dónde vas?", a lo que ella responde con entusiasmo: "Me voy a hacer otra vuelta".
Fiel a su estilo, Flor acompañó el posteo con una frase que refleja su emoción: "Me vuelvo locaaaa, extrañaba esto", junto a varios emojis característicos. Luego, agregó: "¿Quién está para otra vuelta? ¿Adónde dicen que nos vemos?".
La mismísima Flor Bertotti conversó con minutouno.com, y contó en exclusiva qué fue lo que la llevó a encarar esta aventura una vez más.
"Esto surgió porque el año pasado, por cuestiones de calendario, no pudimos hacer todos los shows que teníamos previstos. No nos entraba, y en algunos lugares no podíamos repetir porque ya se agotaban las entradas y teníamos el próximo destino. Y bueno, cuando terminó el año, ya estábamos muy cansados, entonces dijimos: 'Cuando tomemos un respiro y estemos listos, antes de ponernos a preparar un show nuevo' —que era también la disyuntiva— 'vamos con este show que está espectacular a los países a los que no llegamos, o a los que nos quedamos con las ganas de repetir' .Ese es el espíritu de Otra vuelta. Por eso surgió, y estamos felices", relató la artista.
Así, Flor Bertotti vuelve a conectar con su público, trayendo nuevamente esas canciones y recuerdos que marcaron a toda una generación. La expectativa por esta “otra vuelta” ya está en marcha, mientras tanto habrá que preparar la garganta para volver a cantar.
