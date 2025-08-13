Flor Bertotti anunció su regreso a los escenarios: "Me voy a hacer otra vuelta"

"Esto surgió porque el año pasado, por cuestiones de calendario, no pudimos hacer todos los shows que teníamos previstos. No nos entraba, y en algunos lugares no podíamos repetir porque ya se agotaban las entradas y teníamos el próximo destino. Y bueno, cuando terminó el año, ya estábamos muy cansados, entonces dijimos: 'Cuando tomemos un respiro y estemos listos, antes de ponernos a preparar un show nuevo' —que era también la disyuntiva— 'vamos con este show que está espectacular a los países a los que no llegamos, o a los que nos quedamos con las ganas de repetir' .Ese es el espíritu de Otra vuelta. Por eso surgió, y estamos felices", relató la artista.

Así, Flor Bertotti vuelve a conectar con su público, trayendo nuevamente esas canciones y recuerdos que marcaron a toda una generación. La expectativa por esta “otra vuelta” ya está en marcha, mientras tanto habrá que preparar la garganta para volver a cantar.