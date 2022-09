El mensaje de Flor de la V tras las criticas a Mbappé por su romance con una modelo trans

Indignada por lo ocurrido, Flor reflexionó sobre cómo la misoginia, el machismo y el transodio están instalados en el mundo del fútbol. “Esta es la principal razón por la que no hay muchos deportistas que confiesen abiertam

LEE MÁS: Quién es Inés Rau, la modelo trans que estaría saliendo con Mbappé

“Esta modelo se llama Ines Rau, es una bomba, es una chica hermosísima, pero es trans. Entonces me dio tanta ira leer eso, el ‘salí de ahí’, porque es como que las personas trans no merecemos ser amadas, no merecemos tener la posibilidad de que nos conozcan, de que nos den un beso, de tener una relación”, disparó la conductora que en varias ocasiones sufrió ataques por su identidad de género.

Frente a todos los dichos que se hicieron públicos en estos días, Flor felicitó al francés: “Me encanta que tenga la valentía de estar con una mujer trans en un mundo donde todavía existe el prejuicio sobre nosotras, donde todavía existe ese odio”.

“Repudio profundamente porque creo que en esta época debemos abrazar las diversidades y no hacer lo que hacen ellos, salgan de ahí con su mensaje transodiante”, concluyó.

flor de la v mbape