Flor Peña rompió en llanto y pidió a Nico Occhiato que "no eche" a las productoras de Luzu TV
Al aire de "Sálvese quien pueda" (SQP), Florencia Peña lamentó lo sucedido y aseguró que "El show del verano" es un ciclo terminado.
Flor Peña se mostró profundamente angustiada tras un error que nadie le perdona: haber lanzado una fake news sobre la salud de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. Al aire de Luzu TV, la actriz contó una noticia falsa que no estaba chequeada y explotó un escándalo que dio por finalizado su ciclo y participación en ese stream.
Por ello, la actriz decidió dar la cara en "Sálvese quien pueda" (SQP), el programa que conduce Yanina Latorre: "Lo lamento mucho, cometí un error, me confundí, en Luzu saben cómo fueron las cosas. Nunca jamás quise lastimar a alguien ni tampoco dar una primicia, no vivo de eso".
Y añadió: "No se enojaron conmigo, saben cómo fueron las cosas en Luzu, yo me hago cargo y no fue con mala intención y lamento mucho si lastimé a alguien” “No voy a seguir en el programa, no es el momento y no tengo ganas de seguir, fue de común acuerdo", aclaró, en torno a su desvinculación.
Seguidamente, reiteró lamentar "de corazón" lo sucedido. "Me explicaron que fue una fake mundial, intenté averiguar por qué yo había llegado a esa información. Me enteré que estaba enfermo por otro periodista de otro canal, pero no importa eso, estoy acá para dar la cara por mí", sostuvo.
"Lamento haber sido parte de ese engranaje, no es mi espíritu, no es quien soy. Estoy acá sentada porque tengo hijos, a los que tengo que enseñar que hay que pedir disculpas cuando uno se equivoca. Mis hijos están tristes, porque saben que cuando pasen estas cosas se abre la posibilidad de que me den con todo", manifestó con dolor.
Además, pidió expresamente a Nico Occhiato que "no eche" a las productoras involucradas.
La decisión de Flor Peña tras lanzar una fake news sobre el padre de Lionel Messi
La semana próxima, la actriz tenía previsto viajar a Estados Unidos para el Mundial 2026, pero ese plan acaba de derrumbarse: "No voy a ir al Mundial. Necesito meterme un poquito para adentro".
Seguidamente, reveló: "Yo no conozco a Messi, le escribí a Celia porque ella siempre viene a verme al teatro. Le dije que lo lamentaba muchísimo, no puedo volver el tiempo atrás", cerró.
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