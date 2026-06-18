Flor Peña rompió en llanto y pidió a Nico Occhiato que "no eche" a las productoras de Luzu TV

"Lamento haber sido parte de ese engranaje, no es mi espíritu, no es quien soy. Estoy acá sentada porque tengo hijos, a los que tengo que enseñar que hay que pedir disculpas cuando uno se equivoca. Mis hijos están tristes, porque saben que cuando pasen estas cosas se abre la posibilidad de que me den con todo", manifestó con dolor.

Además, pidió expresamente a Nico Occhiato que "no eche" a las productoras involucradas.

flor peña en sqp

La decisión de Flor Peña tras lanzar una fake news sobre el padre de Lionel Messi

La semana próxima, la actriz tenía previsto viajar a Estados Unidos para el Mundial 2026, pero ese plan acaba de derrumbarse: "No voy a ir al Mundial. Necesito meterme un poquito para adentro".

Seguidamente, reveló: "Yo no conozco a Messi, le escribí a Celia porque ella siempre viene a verme al teatro. Le dije que lo lamentaba muchísimo, no puedo volver el tiempo atrás", cerró.