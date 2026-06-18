Antonela Roccuzzo, tajante: dejó de seguir en redes a Luzu TV, Nico Occhiato y Flor Peña

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A través de las redes sociales del periodista Gastón Edul, el círculo íntimo del diez dio a conocer la verdad sobre la situación. "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señala el inicio del texto.

Ante las versiones infundadas que tomaron trascendencia pública recientemente, los allegados fueron categóricos: "La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

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El pedido de respeto al entorno de la Selección Argentina

El escrito remarca de forma contundente que únicamente el círculo más cercano cuenta con información real y precisa, invalidando cualquier otra declaración externa o mediática. "En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", sentenciaron.

Finalmente, agradecieron las constantes muestras de cariño y preocupación recibidas por parte de los fanáticos y solicitaron que se preserve la total privacidad, confidencialidad e intimidad de Jorge Messi y de toda su familia durante este proceso, aclarando que cualquier novedad de relevancia será comunicada de manera oportuna a través de los canales correspondientes.