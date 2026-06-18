Antonela Roccuzzo, tajante: dejó de seguir en redes a Luzu TV, Nico Occhiato y Flor Peña
La esposa de Lionel Messi fue determinante luego de que la conductora de "El show del verano" lanzara una fake news sobre Jorge Messi, su suegro.
Un lamentable escándalo sacude por estas horas a Luzu TV: Flor Peña lanzó una fake news sobre el padre de Lionel Messi al aire de "El show del verano" y Nico Occhiato resolvió desvincular a todos los responsables. Tras este sensible episodio, Antonela Roccuzzo no dudó en eliminar a todos de sus redes sociales.
Furiosa tras lo sucedido, la esposa del astro mundial dejó de seguir en Instagram a Luzu TV, Nico Occhiato y Florencia Peña, los involucrados en la falsa noticia sobre Jorge Messi.
Esta decisión de Antonela no es más que apenas un pantallazo de lo mal que le cayó a la familia Messi lo sucedido. De hecho, lanzaron un comunicado a partir de este episodio.
Comunicado oficial de la familia sobre la salud del papá de Lionel Messi
Luego de que circularan falsas versiones, la familia del capitán argentino publicó un comunicado oficial aclarando el verdadero estado clínico de Jorge Messi. El entorno del astro desmintió los rumores, confirmó que se encuentra bajo cuidado médico y mostró un profundo malestar general.
A través de las redes sociales del periodista Gastón Edul, el círculo íntimo del diez dio a conocer la verdad sobre la situación. "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señala el inicio del texto.
Ante las versiones infundadas que tomaron trascendencia pública recientemente, los allegados fueron categóricos: "La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".
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El pedido de respeto al entorno de la Selección Argentina
El escrito remarca de forma contundente que únicamente el círculo más cercano cuenta con información real y precisa, invalidando cualquier otra declaración externa o mediática. "En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", sentenciaron.
Finalmente, agradecieron las constantes muestras de cariño y preocupación recibidas por parte de los fanáticos y solicitaron que se preserve la total privacidad, confidencialidad e intimidad de Jorge Messi y de toda su familia durante este proceso, aclarando que cualquier novedad de relevancia será comunicada de manera oportuna a través de los canales correspondientes.
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