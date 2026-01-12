Flor Vigna apuntó contra Luciano Castro en medio del escándalo: "Nos manipuló a todas"

flor vigna

No fue la primera vez que Flor reaccionó ante los rumores que involucran a su expareja. Días antes, había publicado una historia de Instagram con una reflexión que también fue asociada al tema: “Lo peor del infiel no es perderlo. Es perder la confianza en vos, en el amor y en otros”. En esa misma publicación, sumó su canción “Te juro”, que habla justamente de una traición amorosa.

Cabe recordar que Vigna ya había contado en el pasado que Luciano Castro la había engañado con Griselda Siciliani, un dato que volvió a cobrar relevancia con el nuevo escándalo. “Los mensajes entre ellos existían desde antes. Pensé que podía confiar. Para mí fue un amor muy importante y me duele mucho todo”, había relatado en LAM. Con este nuevo descargo, la artista volvió a poner su voz en una historia que, según dejó claro, todavía le genera dolor.