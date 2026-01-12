Flor Vigna apuntó contra Luciano Castro en medio del escándalo: "Nos manipuló a todas"
En un mensaje crudo y sin filtros, la artista recordó su relación con el actor y expuso situaciones personales que la marcaron profundamente.
Flor Vigna volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de publicar un mensaje contundente en sus redes sociales que fue leído como una directa referencia a Luciano Castro. El posteo apareció en medio del revuelo que generaron las versiones de una infidelidad del actor a Griselda Siciliani y rápidamente despertó repercusión, no solo por el tono del mensaje, sino también por las confesiones que la cantante decidió hacer públicas sobre su propia experiencia sentimental con él.
A través de un video grabado en un contexto cotidiano, Vigna escribió una frase que no pasó inadvertida: “Yo reflexionando cómo perdí tanto tiempo con un cacas”. El mensaje, acompañado por una de sus nuevas canciones, abrió la puerta a un descargo mucho más profundo. Minutos después, la artista fue aún más explícita y reveló una situación delicada que, según sus palabras, vivió durante la relación: “Me decía que si lo dejaba se mataba”.
Esa frase generó un fuerte impacto entre sus seguidores, que rápidamente asociaron sus palabras con el actor, con quien mantuvo un vínculo amoroso durante dos años. Lejos de quedarse solo en una indirecta, Flor avanzó con una acusación aún más dura. “Al final nos cuerneó y manipuló a mí y a todas”, escribió, dando a entender que no fue la única afectada por ese tipo de comportamientos.
El mensaje fue interpretado como una referencia directa a las infidelidades que se le atribuyeron a Castro a lo largo de los últimos años y que él mismo reconoció públicamente en distintas entrevistas televisivas.
De hecho, el actor habló recientemente en Intrusos, donde admitió que la infidelidad es una conducta que se repitió en su vida. “Me sigue pasando. Evidentemente tengo un montón de patrones que tengo que seguir mejorando”, expresó, en un intento de mostrar autocrítica. Esas declaraciones reforzaron la lectura que muchos hicieron del descargo de Vigna y le dieron aún más visibilidad a su testimonio.
No fue la primera vez que Flor reaccionó ante los rumores que involucran a su expareja. Días antes, había publicado una historia de Instagram con una reflexión que también fue asociada al tema: “Lo peor del infiel no es perderlo. Es perder la confianza en vos, en el amor y en otros”. En esa misma publicación, sumó su canción “Te juro”, que habla justamente de una traición amorosa.
Cabe recordar que Vigna ya había contado en el pasado que Luciano Castro la había engañado con Griselda Siciliani, un dato que volvió a cobrar relevancia con el nuevo escándalo. “Los mensajes entre ellos existían desde antes. Pensé que podía confiar. Para mí fue un amor muy importante y me duele mucho todo”, había relatado en LAM. Con este nuevo descargo, la artista volvió a poner su voz en una historia que, según dejó claro, todavía le genera dolor.
