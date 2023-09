Fuerte cruce de Flor Vigna con Ángel de Brito en Bailando 2023

Sobre lo que dijo de Brito, Vigna comentó: “Me tendrá miedo, por ahí... nah, que me va a tener miedo si yo soy mas buena... pero preferimos estar de amigos, ¿o no?”. Frente a la consulta, el conductor de LAM (América), le contestó: “Es que nunca estuvimos peleados”.

Qué pasó entre Flor Vigna y Ángel de Brito en Bailando

Para sorpresa de todos y Vigna volvió al ataque: “Pero ponés cosas muy feas en redes sociales de mí. Uno piensa cosas buenas y malas de todo el mundo, pero una cosa es estar esparciendo cacona por todos lados”.

“No, no seas maleducada”, contestó tajante y explicó: “Te dije un montón de veces cosas hermosas acá en la pista, vos te quedás con una crítica”. No obstante, la participante dio más detalles del modus operandi del periodista. “Tiene un truco lindo que te arroba cuando te dice cosas lindas, pero cuando no, no te arroba... Yo prefiero la buena onda, pero cuando hay mucha cacona que tirás, tirás y tirás”. En ese momento, el jurado la interrumpió y le dejó un mensaje claro: “Hay que practicarlo con todo el mundo eso. No solo en cámara y mostrarse buena en cámara y detrás, no tanto. No necesito preguntarle a nadie porque vienen y me cuentan”.

“Podés decirme que no soy talentosa y que soy un asco, pero como persona te juro que todo el mundo te va a hablar bien”, concluyó la discusión entre ambos y quedó un clima tenso.

No obstante, Flor Vigna y Jonathan Lazarte lograron uno de los mejores puntajes hasta el momento tras el 7 de Ángel de Brito, el 10 de Carolina Ardohain y el 7 de Marcelo Polino. En total sumaron 24 puntos, los que los posiciona bien para no quedar eliminados en esta instancia.