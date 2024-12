Florencia de la V se despidió de Intrusos con un duro discurso: "No lo merecíamos"

En tanto, luego de tantas especulaciones, oficialmente Flor de la V le dijo adiós a "Intrusos" con un emotivo discurso que no solamente emocionó al público, sino también a ella misma. "No nos merecíamos este final. No nos merecíamos esta manera o esta forma ni yo, ni mis compañeros", comenzó la conductora.

despido flor de la v

"Estamos en una fecha... va a ser Navidad y eso no se le hace a las personas, no se hace una cosa así", continúo entre lágrimas y agregó sin tapujos y ya con un llanto incontenible: "Estamos siendo testigos de la crueldad humana. La gente va perdiendo el trabajo y somos testigos porque es algo que le viene sucediendo a muchos trabajadores y mucho están en silencio ante esta situación".

En ese sentido, cerró: "Hoy le pasa a ellos, pero ahora nos está pasando a nosotros. No podemos naturalizar la crueldad, me han hecho mejor persona". A su vez, en su despedida, le habló directamente a su compañera, Marcela Tauro: "Tauro, vos sos una mina... creetelo. Sos una periodista, sos una mujer. Creete lo que sos, creetela. Sos una gran mina, una gran compañera y una gran profesional".