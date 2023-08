Los retrógrados comentarios de la mesa de Polémica en el bar contra el hijo de Flor Peña

Polino: "Me estoy preparando para mos 15 del hijo de mi amiga Flor Peña"



Chiche: "Eso no es de hombre"

Schultz: "Eso es solo para mujeres, no jodamos más con la generación de cristal"

Guercio: "Me da a rarito" ¿Sensaciones? #LAM pic.twitter.com/iUvpSrx8mx