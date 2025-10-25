Fran Mariano reveló que se "puso" los ojos de Barby Franco: "El colorcito"
El empresario compartió en sus redes sociales cómo logró tener el mismo color de ojos que la modelo, en un relato que mezcla frivolidad, obsesión estética y un toque de humor.
Fran Mariano sorprendió a sus seguidores con una confesión que mezcla extravagancia y vanidad. A través de sus redes sociales, el empresario contó con lujo de detalles cómo logró tener los ojos idénticos a los de Barby Franco. “Fui a buscar mis lentes y tengo los ojos de Barby Franco. Yo les conté cómo fue la historia. Siempre me gustaron los ojitos de Barby Franco. Color gris, medio atigraditos. Entonces le escribí y le dije 'Barby, sé qué es medio indiscreta la pregunta, pero qué lentes de contacto usás?' y me mandó una foto de la cajita y me dijo 'estos'. Busqué una óptica en Buenos Aires que los trabaje, me compré dos pares. Tengo los mismos ojos que Barby Franco. El colorcito, ¿no?'”, relató Mariano, mostrando su entusiasmo por la nueva apariencia.
La historia, por más trivial que pueda parecer, refleja un fenómeno creciente en las redes: la transformación estética no se limita a cirugías o maquillaje, sino que alcanza detalles mínimos, incluso los ojos. Fran Mariano no solo se apropió de un rasgo de la modelo, sino que lo compartió públicamente, mostrando sin pudor la búsqueda de un ideal estético prestado y la frivolidad que a veces caracteriza a la interacción en las plataformas digitales. Su relato, que combina admiración, obsesión y humor, generó reacciones mixtas entre seguidores: algunos celebraron la audacia y la vanidad desinhibida, mientras que otros lo tildaron de bizarro.
El empresario no se detuvo allí. Con su habitual tono confiado y autocomplaciente, lanzó una mirada hacia el futuro: “El año que viene no van a creer que sea yo: lindo, joven y empresario”, aseguró, dejando entrever que su estrategia estética no termina en los ojos. Su declaración combina aspiración personal, un guiño a la superficialidad que atraviesa ciertos sectores del espectáculo y la autoexaltación característica de su personalidad pública.
