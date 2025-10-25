Fran Mariano reveló que se "puso" los ojos de Barby Franco: "El colorcito"

Fran Mariano sorprendió a sus seguidores con una confesión que mezcla extravagancia y vanidad. A través de sus redes sociales, el empresario contó con lujo de detalles cómo logró tener los ojos idénticos a los de Barby Franco. “Fui a buscar mis lentes y tengo los ojos de Barby Franco. Yo les conté cómo fue la historia. Siempre me gustaron los ojitos de Barby Franco. Color gris, medio atigraditos. Entonces le escribí y le dije 'Barby, sé qué es medio indiscreta la pregunta, pero qué lentes de contacto usás?' y me mandó una foto de la cajita y me dijo 'estos'. Busqué una óptica en Buenos Aires que los trabaje, me compré dos pares. Tengo los mismos ojos que Barby Franco. El colorcito, ¿no?'”, relató Mariano, mostrando su entusiasmo por la nueva apariencia.