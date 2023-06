Aníbal Lotocki denunció a Fran Mariano por difamarlo

"Lotocki me desfiguró", fue la acusación que formuló Fran Mariano en el programa "Intrusos", donde reveló los avatares de pasar por más de 20 operaciones para parecerse a Ricky Martin. El exparticipante no sólo no se asemeja ni un poco al cantante portorriqueño sino que quedó con problemas de salud y profundamente insatisfecho con su imagen.