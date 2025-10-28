Fuerte cruce entre Rosario Lufrano y Roberto García Moritán en vivo: "Ubicate, cocorito"

Al escuchar el comentario del comunicador, García Moritán dejó de analizar la situación política y le contestó fuertemente al panelista: "Brancatelli es la segunda o tercera vez que te escucho tirar como una onda negativa a la idea de la libertad, ubícate". Tras esto, siguió hablando y fue nuevamente interrumpido.

"No me ubiqués, te estoy respondiendo. Decís una verdad parcial, hablás de una PYME cuando abren las importaciones y las fundís. Primero, para que haya PYMES no la tienen que fundir, no mientas a la gente con relatos falsos que suenan lindos, suenan lindos, pero en la práctica no es así, Roberto", expresó Brancatelli.

Por supuesto que Moritán no se calló y fue contundente con su respuesta: "Brancatelli defendés a la rea condenada, pará un segundo. Defendés todo lo que está mal de la Argentina". Tras esto siguió con su opinión y el panelista de Telefe dejó en claro que el exmarido de la modelo es un desubicado.