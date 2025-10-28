Fuerte cruce entre Rosario Lufrano y Roberto García Moritán en vivo: "Ubicate, cocorito"
El exmarido de Pampita y la periodista se encontraban debatiendo los resultados de las elecciones legislativas 2025.
Las elecciones legislativas generaron un fuerte debate en los distintos programas de televisión. En el ciclo de Georgina Barbarossa debatieron fuertemente y en un momento de la charla, Roberto García Moritán y Rosario Lufrano tuvieron un cruce furioso que generó tensión en Telefe.
Todo empezó cuando Lufrano señaló que "es un mito que las pymes quiebran por la industria del juicio". "Cuando vos cobras bien y tenés trabajo no querés...", prosiguió ella, hasta que fue interrumpida abruptamente por Moritán. "Yo soy Pyme, ¿cuántas pymes tenés vos?", le espetó repetidamente, algo que terminó por hartar a su interlocutora.
"¿Me dejás hablar Roberto? Ubicate, ya que te gusta el término "ubicate". Ubicate porque son datos", le respondió. "Pero no digas que es un mito, es algo que sufrimos todos los días", lanzó él, a lo que ella le reprochó: "No te hagas el cocorito, que te queda horriblemente mal". "No me hago el cocorito, ¿cuántas pymes tenés?", reiteró el ex ministro de desarrollo económico porteño.
"Lo que digo es esto: no es cierto la industria del juicio. Ningún trabajador que gane bien y tiene trabajo, que es lo que más valora y no quiere perder, te hace juicio. Eso no es cierto. Si tuviésemos trabajadores que ganen lo que corresponde, empresas que puedan producir, vender sus productos y reactivar la economía, porque estamos en recesión, esto no sería problema", sentenció Lufrano.
Roberto García Moritán y Diego Brancatelli discutieron de forma picante
El exministro de la ciudad de Buenos Aires también tuvo un intenso debate con Diego Brancateli al mencionar que: "Estamos preocupados por los jubilados, por los discapacitados y por el trabajador que no llega a fin de mes". En ese instante, fue interrumpido por el periodista quien expresó que "eso es demagogia, no están preocupados".
Al escuchar el comentario del comunicador, García Moritán dejó de analizar la situación política y le contestó fuertemente al panelista: "Brancatelli es la segunda o tercera vez que te escucho tirar como una onda negativa a la idea de la libertad, ubícate". Tras esto, siguió hablando y fue nuevamente interrumpido.
"No me ubiqués, te estoy respondiendo. Decís una verdad parcial, hablás de una PYME cuando abren las importaciones y las fundís. Primero, para que haya PYMES no la tienen que fundir, no mientas a la gente con relatos falsos que suenan lindos, suenan lindos, pero en la práctica no es así, Roberto", expresó Brancatelli.
Por supuesto que Moritán no se calló y fue contundente con su respuesta: "Brancatelli defendés a la rea condenada, pará un segundo. Defendés todo lo que está mal de la Argentina". Tras esto siguió con su opinión y el panelista de Telefe dejó en claro que el exmarido de la modelo es un desubicado.
