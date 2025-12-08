MinutoUno

Fuerte declaración de Priscila Crivocapich tras separarse de Roberto García Moritán: "Es un..."

Espectáculos

Poco a poco se van conociendo los detalles que llevaron al ex funcionario y a la modelo a ponerle fin a su relación.

Fuerte declaración de Priscila Crivocapich tras separarse de Roberto García Moritán: Es un...

En las últimas horas, Ángel de Brito sorprendió a todos al anunciar que Roberto García Moritán se había separado de Priscila Crivocapich y que estaría comenzando un romance con Gisela Dulko, reconocida tenista y ex pareja de Fernando Gago.

En medio de tantos rumores, Paula Varela contó en Intrusos que hablo con Priscila y reveló: "Hablé con ella hace un rato y me dijo que la palabra es desilusionada. Ellos salían hace siete meses y hace dos las cosas no estaban bien".

Acto seguido, la periodista agregó: "Él, muy encantador y de repente pasó de cero a cien, muy cambiante en su estado de ánimo, tratos que a ella no le gustaron, un tipo muy egoísta en algún punto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Palivarela/status/1998064746512384116?t=LgbSVG99U7VZLmvlAtHv_A&s=19&partner=&hide_thread=false

"Ella está muy desilusionada. Se venían peleando mucho, discutiendo todo el tiempo porque él tiene un carácter fuerte, parece que le gustaba mandar y ella no se deja mandar. Cuando toman la decisión de separarse acuerdan que sea de bajo perfil. Y después ella ve que él sale a decir: 'Me separé porque ella no quería tener hijos', o que él no quería tener hijos, cuando muy lejos de la realidad está el tema de los hijos. Aparte, horrible, muy machista poner a la mujer en ese lugar, de que dejás a alguien porque quiere ser madre, horrible", siguió diciendo.

Por último, la panelista remarcó: "Lo que me dejó muy en claro es esta desilusión que tiene, y esto va por mi cuenta, bronca que tiene, porque él salió a decir lo de los hijos cuando no es verdad. Yo le pregunté si habían hablado de maternidad y me dijo que era muy rápido, que obviamente lo habían hablado porque siempre las parejas hablan de todo, pero nunca lo habían hablado como un proyecto". Y cerró: "Es un encantador de serpientes y después se convirtió en otra cosa".

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas