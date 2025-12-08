Fuerte declaración de Priscila Crivocapich tras separarse de Roberto García Moritán: "Es un..."

Por último, la panelista remarcó: "Lo que me dejó muy en claro es esta desilusión que tiene, y esto va por mi cuenta, bronca que tiene, porque él salió a decir lo de los hijos cuando no es verdad. Yo le pregunté si habían hablado de maternidad y me dijo que era muy rápido, que obviamente lo habían hablado porque siempre las parejas hablan de todo, pero nunca lo habían hablado como un proyecto". Y cerró: "Es un encantador de serpientes y después se convirtió en otra cosa".