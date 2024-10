Furia Scaglione reveló si Telefe la convocó para la nueva edición de Gran Hermano

En este sentido, Juliana 'Furia' Scaglione -indiscutible protagonista de la edición anterior- estuvo en el canal de streaming Bondi, junto a Ángel de Brito, donde reveló la situación con Telefe de cara al recomienzo del programa: "No creo que me llamen para el debate, no creo. No voy a firmar ningún contrato, no, no creo que lo hagan, ya están preparando e inflando a Rosina (Beltrán) para poder hacerlo", señaló, mostrándose negada a la posibilidad que le presentó Ángel de que el canal la vuelva a convocar.