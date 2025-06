Furia Scaglione sufrió un pequeño problema tras la operación en la nariz: qué pasó

La ex participante del reality le reveló a sus seguidores que se le estaba complicando respirar con normalidad, pero que seguirá al pie de la letra las indicaciones que le dio su médico para atravesarlo de la mejor manera posible.

“Me pude destapar la nariz como me dijo el doc. Me apliqué estos cornetes que tengo que usar ocho horas diarias hasta esta altura porque no quiero tener agujeros enormes, pero sí quiero respirar", contó la ex jugadora de GH.

Por último, reconoció que está "muy feliz" por haberse animado a este cambio estético que deseaba hacerse hace tanto tiempo.

furia rinoplastia.mp4

Furia Scaglione pasó por el quirófano y mostró su retoque estético a todos

Luego de su fugaz regreso a Gran Hermano, Juliana "Furia" Scaglione volvió a generar revuelo, esta vez por un cambio estético que decidió compartir con sus más de 700 mil seguidores en Instagram: se sometió a una cirugía estética de nariz.

¿Qué se sabe del retoque estético que se realizó Furia Scaglione?

La ex participante de la casa más famosa del país decidió someterse a una intervención estética y no dudó en compartir cada detalle con sus seguidores. Tanto desde su perfil como desde la cuenta del médico cirujano, publicaron un video donde puede verse el proceso completo: desde el antes de la cirugía hasta el resultado final.

"No lo puedo creer. Llegó el día. Así que está criatura se va", explicó la ex hermanita mientras señalaba su nariz, mostrando entusiasmo y algo de nervios ante el cambio.

El cirujano responsable detalló que se trató de una rinoplastia secundaria, es decir, una intervención realizada tras una operación anterior para corregir o mejorar resultados previos. Furia, visiblemente feliz con el resultado, expresó su gratitud con el profesional: "¡No la puedo creer! Gracias DOC. Sos el uno".

El video generó miles de reacciones y comentarios de sus fans, quienes celebraron el cambio y destacaron la valentía de Juliana al mostrarse tan auténtica con su comunidad virtual.